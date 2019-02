Pour gagner la Coupe, Julien BriseBois a choisi de faire confiance

À sa première saison à titre de directeur général, Julien BriseBois s'est retrouvé ces dernières semaines aux prises avec un heureux problème. À l'approche de la date limite des échanges, le patron du Lightning de Tampa Bay et ses adjoints ont soupesé toutes les possibilités pour tenter d'améliorer une formation qui figure déjà parmi les plus dominantes de l'histoire de la LNH. Il a finalement décidé de ne toucher à rien...

Ces derniers temps, j’imaginais Julien BriseBois anxieux, peut-être même insomniaque, à l’approche de la date limite des échanges.

Ce n’est pas tous les jours qu’un directeur général recrue se retrouve à la tête d’une des équipes les plus dominantes de l’histoire du hockey. Au fait, est-ce déjà arrivé? Qui plus est, le jeune DG a personnellement joué un rôle majeur dans la construction de cette formation puisqu’il campait auparavant le rôle d'adjoint auprès de Steve Yzerman.

Au cours des quatre dernières années, le Lightning a pris part à deux finales d'association et à une finale de la Coupe Stanley. C’est un palmarès absolument remarquable, qui n’est toutefois qu’anecdotique en comparaison avec la domination qu’exerce cette équipe cette saison.

***

Cette semaine, Tampa Bay a inscrit son 100e point de classement à sa 63e rencontre de la saison, un exploit que seuls le Canadien (en 1976-77 et en 1977-78) et les Bruins de 1971-72 ont réussi dans le passé.

Le Lightning n’a pas subi de défaite en décembre et, alors que les dernières heures de février s’écoulent, il n’a toujours pas subi la défaite ce mois-ci. Avec un quart de calendrier à disputer, le Lightning présente un différentiel de +82 et détient une avance de 13 points sur ses plus proches poursuivants au classement général de la LNH, les Flames de Calgary (87 points et différentiel de +47).

Brayden Point et Steven Stamkos Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Le Lightning compte déjà trois marqueurs de 30 buts et plus (Nikita Kucherov, Brayden Point et Steven Stamkos). Kucherov occupe le 1er rang des marqueurs de la LNH avec 101 points. Au sein de la meilleure attaque de la LNH, le fardeau offensif demeure toutefois étonnamment équilibré. Ainsi, près d’une centaine de buts ont été inscrits par des joueurs empochant des salaires d’un million et moins.

Devant le filet, Andrei Vasilevskyi est l’un des gardiens les plus dominants de la ligue. Il compte d’ailleurs sept victoires de suite. Son adjoint, Louis Domingue, détient par ailleurs la plus longue série de victoires (active) au sein de la LNH : 11 gains consécutifs.

Andrei Vasilevski devant le filet du Lightning Photo : Getty Images / Mike Ehrmann

Dans ce contexte, Julien BriseBois aurait pu faire preuve d’insécurité et chercher à en ajouter, même si la cour était déjà pleine. Pour avoir l’esprit en paix, ou simplement pour couvrir ses arrières et ne pas se faire reprocher son inaction en cas d’échec dans les séries, il aurait aisément pu bouger.

Il a plutôt choisi de faire confiance au personnel en place.

***

« Je pense que nous avons retourné chaque pierre et je suis vraiment serein quant à la façon dont nous avons précédé ces dernières semaines. Après avoir bien évalué la situation, ça n’avait pas de sens de conclure une transaction, surtout qu’historiquement, le retour sur l’investissement est très mauvais en ce qui concerne les échanges conclus avant la date limite. »

Je ne suis pas payé pour conclure des transactions, je suis payé pour prendre les décisions qui augmentent nos chances de remporter la Coupe Stanley. Et nous avons conclu que nos chances de gagner étaient meilleures sans changer notre personnel. Julien BriseBois, directeur général du Lightning

À la mi-saison, les entraîneurs et la haute direction du Lightning se sont réunis avec les joueurs pour tracer un portrait de l’équipe et pour déterminer les aspects du jeu importants à améliorer.

« À ce moment-là, nous étions 17es dans la LNH au chapitre des buts accordés. Nous nous sommes notamment donné comme objectif de réduire considérablement le nombre de chances de marquer et le nombre de buts alloués. Depuis ce temps, nous figurons parmi les cinq meilleures équipes de la ligue », explique-t-il.

Une fois cette case remplie, il ne restait plus grand-chose à améliorer.

« Notre avantage numérique se situe au 1er rang, tout comme notre unité de désavantage. Notre différentiel à 5 contre 5 est excellent. Nous avons aussi de la profondeur au centre puisque nous alignons quelques centres naturels qui doivent jouer à l’aile. En défense, l’équilibre entre droitiers et gauchers est bon.

« De façon générale, on aurait peut-être pu chercher à se donner plus de profondeur, mais nos 13e et 14e attaquants (Ryan Callahan et Danick Martel) sont excellents lorsqu’on les utilise. Les entraîneurs peinent à les sortir de l’alignement. Et la même chose se produit en défense », poursuit-il.

Julien BriseBois Photo : Associated Press / Dirk Shadd

***

Au bout du compte, le risque de chambarder la chimie de l’équipe est apparu trop grand par rapport aux possibilités de dividendes d’un échange.

« Insérer de nouveaux joueurs nous aurait forcés à recréer une chimie au sein des paires en défense et au sein de certains trios. Or, la chimie du vestiaire joue un rôle énorme dans nos succès.

« Il n’y a pas beaucoup d’équipes où les joueurs accepteraient, comme c’est le cas chez nos défenseurs présentement, de sauter leur tour aussi souvent [Tous les défenseurs sauf Victor Hedman, Ryan McDonagh et Erik Cernak sont mis de côté à l’occasion. Même des vétérans comme Dan Girardi, Brayden Coburn et Anton Stralman, NDLR]. Individuellement, ce n’est pas un scénario idéal pour eux, mais tout le monde accepte son rôle et privilégie les intérêts de l’équipe. Et les résultats sont là », constate Julien BriseBois.

Ces dernières semaines, le jeune DG s’est aussi assuré de prendre le pouls de son équipe en discutant avec les vétérans.

« Nos joueurs sont très conscients que nous formons une très bonne équipe. Ils sont à la fois très calmes et confiants. C’est le message qu’ils m’ont livré avant la date limite. En même temps, nous sommes tous confiants qu’il nous reste beaucoup de défis à relever pour atteindre nos objectifs.

« Depuis le premier jour du camp, ce groupe est en mission. Ils ressentent encore de l’amertume par rapport à la manière dont s’est terminé notre dernier parcours en séries (une élimination en sept matchs, en finale d'association aux mains des éventuels champions, les Capitals de Washington) », confie Julien BriseBois.

Les dés sont jetés. Il ne reste qu’à voir si le Lightning parviendra à remplir ses promesses au printemps.