Kei Nishikori surpris au deuxième tour à Dubaï

Le favori au tournoi de Dubaï, aux Émirats arabes unis, s'est arrêté en huitièmes de finale mercredi. Kei Nishikori a baissé pavillon 5-7, 7-5 et 2-6 devant Hubert Hurkacz.

Le Polonais de 22 ans franchit deux tours dans une compétition de l'ATP pour la première fois de sa carrière.

Il a réussi 9 as contre un seul pour le Japonais, qui a également commis 4 doubles fautes.

À 61 % de premières balles en jeu, la sixième raquette mondiale a ouvert la porte à son rival, qui en a profité pour signer six bris de service.

En quarts de finale, Hurkacz a rendez-vous avec le Grec Stefanos Tsitispas (no 5), tombeur du Bélarusse Egor Gerasimov, issu des qualifications et classé 155e du monde, en deux manches de 6-3 et 6-1..

Le Suisse Roger Federer (no 2) affronte présentement à l'Espagnol Fernando Verdasco, 32e à l'ATP.

Autres résultats (2e tour) :