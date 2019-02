Dopage aux mondiaux de ski de fond, présumé réseau démantelé par la police

Les enquêteurs ont interpellé neuf personnes, dont cinq athlètes, dans une vaste opération à Seefeld, mais aussi en Allemagne, selon un communiqué de l'Office fédéral autrichien de police criminelle.

Un fondeur du Kazakhstan, deux de l'Autriche et deux de l'Estonie sont les athlètes visés, selon la même source.

On ne connaît pas leur identité, mais les deux Autrichiens font partie de l'équipe nationale de ski de fond et sont des cadets dans la police.

Basé en Allemagne, dans la ville d'Erfurt, « ce groupe criminel est fortement suspecté d'avoir utilisé le dopage sanguin sur des athlètes d'élite pendant des années pour améliorer leurs performances lors de compétitions nationales et internationales, se procurant ainsi des revenus illégaux », affirme le communiqué.

L'un des principaux animateurs du réseau présumé est présenté par la police comme un médecin du sport de 40 ans, « Mark S. », qui opérait en Allemagne où il a été arrêté avec un complice. Seize perquisitions ont également été menées à Seefeld et en Allemagne.

L'opération policière a été déclenchée à la suite du récent témoignage dans les médias allemands du fondeur autrichien Johannes Dürr. C'est ce qu'a précisé le parquet de Munich dans un communiqué distinct.

Dürr avait été suspendu pour dopage à l'EPO aux Jeux olympiques de 2014 à Sotchi.

Rappelons qu'aux Jeux olympiques de 2006, à Turin, six fondeurs et biathloniens autrichiens avaient été arrêtés après une opération de la police italienne et avaient été l'année suivante exclus à vie des Jeux olympiques.