Vettel accidenté à Barcelone, Ferrari cherche à comprendre

Vettel a perdu le contrôle de la SF90 au virage no 3 du circuit. Il a traversé le bac à graviers et frappé le mur.

« Problème mécanique, a expliqué l'équipe italienne. La voiture est au garage pour les vérifications d'usage. »

La sortie de piste de la Ferrari a provoqué l'interruption de la séance, et la voiture a été remorquée jusque dans les puits.

Sebastian Vettel dans la camionnette du directeur de course du circuit de Barcelone après son accident Photo : Getty Images / LLUIS GENE

C'est l'Espagnol Carlos Sainz fils dans la McLaren qui a été le plus rapide de la matinée à Barcelone, avec un chrono de 1 min 17 s 144/1000.

Son coéquipier Lando Norris avait été le plus rapide, mardi, avec un chrono de 1:17,709.

Les temps tombent à mesure qu'on approche de la fin des essais, car le premier grand prix de la saison est dans deux semaines.

Mercredi, Vettel avait le deuxième temps avant son accident.

Le Mexicain Sergio Pérez, qui a remplacé Lance Stroll dans la RP19 de l'équipe Racing Point, a quant à lui tourné en 1:19,202 au terme de ses 29 tours.

Mardi, Stroll avait fait son meilleur tour du circuit en 1:17,824.

Par ailleurs, Renault a annoncé mercredi que le Russe Sergey Sirotkin, coéquipier de Lance Stroll chez Williams en 2018, devenait le pilote de réserve de l'équipe.

Enfin, le double champion du monde Fernando Alonso était de retour dans le paddock de Barcelone mardi pour saluer ses camarades.

McLaren a annoncé qu'il serait amené à faire des essais F1 dans le courant de la saison, « pour aider au développement de la voiture de 2020 », a précisé l'équipe.

L'Espagnol se prépare pour les 500 miles d'Indianapolis avec McLaren et Chevrolet, et a confirmé qu'il piloterait la voiture no 66. En 2017, à sa première tentative, il avait choisi le numéro 29.

Le numéro 66 est un hommage à Mark Donohue, qui avait gagné la célèbre épreuve en 1972 dans la McLaren no 66.