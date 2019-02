Les deux faces d’une même pièce

C'est la question qui venait en tête, spontanément.

C’est aussi exactement là où réside le succès du Canadien cette saison par opposition à ce qui le caractérisait l’an dernier. Cette capacité à rebondir lui faisait défaut, comme l’a souligné Claude Julien après le match.

Remarquez, gagner 8-1 apaise certainement les coeurs, mais ne donne pas plus de points qu’une victoire serrée et, en raison des triomphes des Penguins et des Hurricanes, le CH a simplement maintenu sa position dans cette course aux séries.

N’empêche, ce gain était primordial après avoir gaspillé une belle occasion la veille à Newark contre une équipe théoriquement plus faible que les Red Wings.

La frustration gagnait les rangs, Jonathan Drouin et Claude Julien admettaient que la confiance s’effritait et, un petit tour de magie plus tard, toute l’équipe a retrouvé son entrain.

La confiance est un bien précieux. Lorsqu’ébranlée, elle ne se retrouve pas nécessairement lors d’une longue marche romantique dans la première ville du Michigan en admirant l’art urbain de Détroit, aussi touchant et créatif soit-il, au point où Le Figaro l’a déjà qualifiée d’eldorado des branchés (Nouvelle fenêtre) . Mais bon, on s’égare.

Les bougies d’allumage

Ceux qui le sont, branchés, ce sont certainement Max Domi et Tomas Tatar.

Le premier a amassé 2 buts et 3 passes, un sommet personnel, et le second a donné le ton à la rencontre grâce à une échappée en première période.

« On voulait vraiment ce premier but, particulièrement lors d’un deuxième match en deux soirs », a laissé tomber le Slovaque.

Il n’est pas question de glorifier les prestations de deux joueurs face à un adversaire éteint, déjà au plancher après le deuxième but du CH et présentement 29e au classement général.

Après 64 rencontres, force est de constater toutefois que Tatar a été d’une constance à toute épreuve et qu’il a formé le trio le plus efficace du Tricolore, autant offensivement que défensivement, lorsqu’il était réuni avec Phillip Danault et Brendan Gallagher.

Pour sa part, Domi a fait d’une pierre deux coups en relançant Jonathan Drouin et en se surpassant à l’attaque. Il maintient le rythme d’une campagne de 75 points, en compte déjà 59, soit 7 de plus que son précédent sommet.

Joel Armia (deuxième à partir de la gauche) a inscrit le cinquième but du Tricolore. Photo : Associated Press / Paul Sancya

Julien est retourné à ses anciennes combinaisons pour ce match crucial. L’entraîneur laisse d’ailleurs souvent l’impression qu’il les reconfigure essentiellement pour ranimer Drouin. Voyez plutôt.

« On a toujours aimé Tatar avec Danault et Gallagher. Ça n’a pas toujours été le cas avec Drouin et Domi. On a dû les séparer à cause de ça. Mais ce soir ils ont été bons ensemble et ça nous permet de mettre ensemble des trios qu’on aime. Tant et aussi longtemps que ça fonctionne, c’est facile de les garder ensemble », a-t-il expliqué.

Toujours est-il que Tatar et Domi ont encore une fois été les principaux architectes de cette victoire. Il faudra attendre encore un peu avant de poser un verdict sur ces transactions concoctées par Marc Bergevin l’été dernier, mais quelques mois plus tard, elles sont à son avantage.

Alex Galchenyuk offre le même genre d’inconstance qu’à ses beaux jours dans la métropole et Max Pacioretty semble être un fin marqueur dont les meilleures années sont passées.

Domi et Tatar ont contribué à changer la culture de l’équipe.

« Je suis vraiment content de la façon dont ils ont répondu. Tatar est un excellent ajout à notre équipe. Il apporte de l’énergie, il est amusant, il aime venir à l’aréna tous les jours, il compte des buts », a indiqué le directeur général à la date limite des échanges.

« Et Max, c’est Max. Il produit. Sa mèche est courte, mais il est fait comme ça et on doit travailler avec ça. Tu ne veux pas non plus lui enlever parce que ça fait partie de son identité. On a changé le look de notre équipe et j’aime vraiment ça », a-t-il ajouté.

Canadien 8 - Red Wings 1 : les commentaires de Claude Julien

Évidemment, plusieurs facteurs expliquent la présence du Canadien dans cette course aux séries. La renaissance de Carey Price au premier chef, le retour en santé de Shea Weber en second lieu.

Mais si le Canadien atteint son objectif, ce sera aussi beaucoup en raison de ces deux ajouts estivaux.

Shaw, meilleur que jamais

Andrew Shaw aussi a son mot à dire. L’Ontarien de 27 ans a réussi le premier tour du chapeau de sa carrière contre les Wings et totalise maintenant 16 buts et 33 points en 45 matchs.

Shaw n’a jamais produit à ce rythme impressionnant et pourrait dépasser sa marque personnelle de 20 buts en une saison.

Son retour sur le flanc droit du duo Domi-Drouin a eu les effets escomptés. Les comparses ont amassé 12 points, Drouin se faisant complice de 4 buts.

Canadien 8 - Red Wings 1 : les commentaires de Jonathan Drouin

« Chacun apporte quelque chose de différent. On peut tous jouer rapidement et, eux, sont capables de faire des jeux. Je vais au filet et j’essaie de leur créer de l’espace, de leur donner la rondelle en pleine vitesse. Quand tu joues avec deux gars aussi talentueux, ça rend les choses plus faciles », a estimé Shaw, bon prince.

Max et moi, on sait comment jouer ensemble. Tu rentres Andrew là-dedans, qui est tenace, qui sait comment marquer des buts autour du filet quand tu lui donnes la chance. On a un bel équilibre. Il faut maintenant être capable de faire ça plus qu’une soirée.



Jonathan Drouin

« On avait de la difficulté et on a décidé de réunir les anciens trios qui ont eu du succès dans le passé pour voir où ça nous amenait », a conclu Claude Julien.

Mardi soir, la stratégie a permis au CH de sortir la tête hors de l’eau. Pourra-t-il éternellement rebondir lorsque ses meilleurs éléments s’absenteront ou commettront des bourdes monumentales comme ce fut le cas récemment?

Sur laquelle de ses faces le Tricolore retombera-t-il après 82 matchs. Peu importe la réponse, la façon de l’obtenir aura été fascinante.

En rafale

Le quatrième trio a trouvé le moyen de terminer la soirée avec un différentiel négatif de -1, évidemment. Dale Weise a disputé son quatrième match avec le Canadien depuis son retour à Montréal et a été plutôt invisible encore. L’ancien des Flyers a tenté un seul tir, bloqué et a distribué trois mises en échec en 10 min 22 s de jeu. On doute qu’il en ait fait suffisamment pour convaincre son entraîneur de lui donner le prochain match.

À l’inverse, le défenseur Christian Folin s’est comporté comme un vétéran à son premier match en bleu, blanc et rouge. Il a obtenu une passe et maintenu un différentiel de +3 tout en dirigeant quatre tirs au filet. Folin s’est montré patient en possession du disque et plutôt agile pour un défenseur qui n’avait plus joué depuis le 31 janvier.

« J’étais pas mal, n’est-ce pas, a plaisanté le Suédois. Je suis habitué à ce genre de situation où tu sors et tu entres dans la formation. Je sais ce que je dois apporter et comment me préparer pour jouer mon style. »

Julien a avoué avoir été agréablement surpris par Folin.

« Il a joué un match extrêmement solide. S’il continue comme ça, on va s’être trouvé un bon défenseur », s’est exclamé l’entraîneur. Que Mike Reilly prenne des notes.