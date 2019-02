T.J. Oshie a sonné la charge en inscrivant deux buts en période médiane, avant qu'Evgeny Kuznetsov, Tom Wilson, Lars Eller, John Carlson et Brett Connolly noircissent à leur tour la feuille de pointage. Oshie a ainsi atteint le plateau des 20 buts pour la quatrième fois de sa carrière.

Braden Holtby a repoussé 21 tirs devant le filet des champions en titre de la Coupe Stanley, qui ont signé une quatrième victoire à leurs cinq derniers matchs.

Pour leur part, les Sénateurs ont encaissé une cinquième défaite d'affilée, et une septième en huit rencontres. La formation de l'entraîneur-chef Guy Boucher, qui a été démantelée au cours des dernières semaines, occupe le dernier rang dans le circuit Bettman.

Leurs trois meilleurs attaquants -- Mark Stone, Matt Duchene et Ryan Dzingel -- ont été échangés et en conséquence, leur meilleur buteur a maintenant 14 filets. En comparaison, sept joueurs des Capitals en comptent plus, dont Alex Ovechkin, qui domine la LNH avec 44 buts.

Les visiteurs avaient pourtant commencé le match sur le bon pied. Ils menaient 2-0 après seulement 7:10 de jeu, à la suite des filets des deux nouveaux venus, Oscar Lindberg et Anthony Duclair. Les choses se sont toutefois gâtées pour les Sénateurs par la suite.