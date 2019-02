Cette victoire garde le Tricolore au premier rang de la course aux quatrièmes as; les Penguins et les Hurricanes, qui pourchassent le CH de près, ont gagné eux aussi.

En plus des trois buts de Shaw, Max Domi a réussi un doublé, tandis que Tomas Tatar, Brendan Gallagher et Joel Armia ont complété la production à l'attaque.

« J'ai déjà connu quelques matches de deux buts, alors le troisième a vraiment fait du bien », a dit Shaw, auteur du premier tour du chapeau de sa carrière.

Carey Price a effectué 28 arrêts. Seul Anthony Mantha est parvenu à le battre.

Jimmy Howard a bloqué 16 rondelles sur 22 en deux périodes et en troisième période, Jonathan Bernier a stoppé 10 tirs sur 12.

« Il fallait rebondir [après le revers au New Jersey], a dit l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. Nous avons bien joué, nous étions confiants avec la rondelle. Les quatre trios ont amené quelque chose. Espérons que ça va continuer lors du prochain match, pour qu'on puisse continuer d'aller dans la bonne direction. »

Le voyage de quatre matchs du Canadien se conclura vendredi à New York, face aux Rangers. Samedi soir, le club montréalais va recevoir les Penguins de Pittsburgh.

Deuxième période faste

Le Canadien a d'abord pris l'avance 1-0 à 6:16 au premier tiers, sur une séquence où rien de particulier ne semblait se dessiner. Jordie Benn a lobé le disque en zone adverse et Tatar a gagné sa bataille contre Filip Hronek, y allant ensuite d'une feinte pour battre Howard. Hronek allait être puni, mais le Slovaque a inscrit son 22e but de la saison.

Le Tricolore a inscrit cinq buts en deuxième période. Shaw a porté le score à 2-0 à 2:22, avec son 14e filet de la saison. En obtenant une passe, Jonathan Drouin stoppait une disette de sept matchs sans point; il a ajouté trois autres mentions d'aide.

Les protégés de Claude Julien ont augmenté leur avance à 3-0 à 11:19, grâce à un excellent tir des poignets de Gallagher. Phillip Danault a mis la table pour son 27e but avec une courte passe. Gallagher obtenait un cinquième filet en six matchs.

Sans pitié, le Canadien n'a pas tardé à souligner encore plus sa domination. En contre-attaque à quatre contre deux, Drouin a refilé à Domi dans l'enclave et ce dernier a profité de la présence de Shaw entre lui et le gardien pour marquer son 21e but de la saison, à 13:48.

Armia a fourni le cinquième but à 16:09. Du bas du cercle droit, il a profité d'une ouverture béante sur une passe magistrale de Jesperi Kotkaniemi.

Mantha a privé Price d'un jeu blanc à 18:16 au deuxième engagement, quand une rondelle déviée deux fois s'est retrouvée sur sa palette, à l'embouchure droite.

Avant le deuxième entracte, Domi a modifié le pointage à 6-1 en redirigeant une passe de Shaw. Puis, dans la troisième minute de la troisième période, le fils de Tie a touché la cible du revers, en échappée.

Il restait 2:33 au cadran quand Shaw a complété son triplé en concluant un bel échange de passes avec Domi et Drouin. Après une soirée de cinq points, Domi en est à 10 points à ses six derniers matchs.