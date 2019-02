Price de retour devant le filet; Weise et Folin sautent dans la mêlée contre les Red Wings

Ainsi, le défenseur Christian Folin, acquis des Flyers de Philadelphie au début février, vivra son baptême du feu dans l’uniforme tricolore. Mike Reilly lui laissera sa place.

Fraîchement rappelé de Laval maintenant que les équipes n’ont plus besoin de respecter la limite de 23 joueurs, Dale Weise remplacera Matthew Peca au sein du quatrième trio.

Julien a également choisi de renvoyer Carey Price dans la mêlée pour un deuxième match en deux soirs. C’est la quatrième fois cette saison que le gardien vedette dispute un programme double.

« Il se sent bien, il n’a pas reçu beaucoup de lancers hier », a expliqué le pilote du CH.

Le Canadien compte désormais un seul point d’avance sur les Penguins et les Hurricanes qui ont toutefois un match de plus à disputer. Soudainement, le CH ne contrôle plus autant sa destinée et un sentiment d’urgence doit commencer à poindre, bien que Julien n’ait pas voulu l’admettre.

« Ce n’est pas seulement en rapport avec ça. Le sentiment d’urgence, on l’avait même avant ça. Présentement, on passe une période creuse comme toutes les équipes en ont durant une saison. On n’en avait pas eu une, maintenant on en a une. Il faut trouver le moyen de s’en sortir », a-t-il fait valoir.

Montréal a remporté deux de ses huit derniers matchs et n’a plus gagné à l’étranger depuis le 18 janvier (0-5-0).

Et voici Jordan Weal

Par ailleurs, l’unique acquisition de Marc Bergevin à la date limite des échanges a fait connaissance avec la presse montréalaise.

Jordan Weal a quitté l’Arizona mardi matin pour rejoindre ses coéquipiers au Michigan.

« Il y a beaucoup de visages qui me sont familiers dans ce vestiaire », a-t-il lancé aux journalistes.

Weal a joué contre et avec Brendan Gallagher au cours de son parcours dans le hockey mineur et s’est retrouvé dans le même trio que Nicolas Deslauriers avec les Monarchs de Manchester dans la Ligue américaine en 2013-2014.

Le patineur de North Vancouver a connu sa saison la plus faste à ses côtés en 2013-2014 avec 70 points en 76 rencontres.

« C’est un des meilleurs gars que je connaisse », a-t-il ajouté à propos du Québécois.

Weal a été échangé pour la seconde fois en un peu plus d’un mois et demi, passant des Flyers aux Coyotes et au Canadien.

À Glendale, le jeune homme de 26 ans occupait un rôle de soutien et jouait en moyenne 10 min 57 s par match.

De son propre aveu, l’année a été difficile et Weal espère pouvoir faire amende honorable sous son nouvel étendard.

« Au début de l’année, j’avais une belle cohésion avec mes coéquipiers. Pour une raison ou une autre, j’ai été tassé en décembre, j’ai joué seulement deux matchs et je n’ai pas su pourquoi. Juste avant ça, je trouvais que je jouais peut-être le meilleur hockey de ma carrière. Ça a freiné mon élan. Je recommençais à être un joueur régulier à Phoenix. C’est toujours comme ça, plus tu joues, plus tu retrouves ta touche », a expliqué Weal.

Il totalise quatre buts et sept passes en 47 rencontres cette saison.