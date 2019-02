Brayden Schnur aux portes du top 100, dans l’ombre des prodiges

Après une séquence éreintante de six tournois en six semaines, le trop-plein d’émotions était impossible à contenir.

Comme il le fait remarquer, il n’y a à peu près qu’au tennis où l’on demande au joueur qui perd la finale de s’adresser à la foule. Rien pour alléger son émotion, il venait de perdre au bris d’égalité de la troisième manche.

« On ne voit pas ça au Super Bowl ni dans les autres sports et c’est extrêmement dur de trouver les mots justes, confie Schnur en entrevue à Radio-Canada Sports. Je voulais remercier tout le monde qui m’avait aidé et j’ai tellement travaillé fort pour me rendre jusque-là. »

Avant cette semaine pivot, Schnur n’avait jamais gagné un seul match dans un tableau principal d’un tournoi de l’ATP. Ses quatre victoires à New York lui ont permis de faire un bond de géant au classement, passant du 154e au 107e rang mondial.

À 23 ans, sans le moindre commanditaire personnel, il roule sa bosse à sa façon, à l’ombre des prodiges adolescents Denis Shapovalov (24e) et Félix Auger-Aliassime (60e). À une certaine époque pas si lointaine, Schnur aurait pourtant été le Canadien le mieux classé sur la scène mondiale.

Or, son éclosion soudaine survient alors que le tennis canadien traverse un âge d'or qui le relègue derrière les deux jeunes, mais aussi derrière Milos Raonic (14e) et Vasek Pospisil (104e). Il attire peut-être moins les projecteurs, mais il ne jalouse pas ses collègues.

Mon succès est lié aux leurs, confie Schnur. La demi-finale de Shapovalov à la Coupe Rogers en 2017 nous a ouvert les yeux. Félix Auger-Aliassime m’a envoyé un message après ma finale perdue à New York. J’espère lui avoir donné un peu d’espoir. Quelques jours plus tard, c’est lui qui atteignait la finale d’un tournoi. On se pousse tous à s’améliorer. Brayden Schnur

Schnur avait comme objectif, en début de saison, de percer le top 100. Il veut maintenant y solidifier sa place. Louis Borfiga, vice-président du développement élite chez Tennis Canada, estime que Schnur pourrait cimenter sa place entre les 40e et 80e rangs du classement mondial d’ici quelques années.

« Il est encore jeune, il ne faut pas le comparer à Shapovalov et Auger-Aliassime qui sont des exceptions, analyse Borfiga. Brayden réussit des trucs exceptionnels. Peu de joueurs parviennent à atteindre la finale d’un tournoi ATP 250. Ça passe un peu inaperçu parce que Félix a réussi à faire une finale ATP 500 la semaine suivante, mais c’est un exploit ce qu’il a accompli. »

Hors des sentiers battus à Chapel Hill

Brayden Schnur a grandi dans la région de Toronto, mais c’est à Montréal, au centre national de Tennis Canada, qu’il a véritablement établi la fondation de son jeu à l’adolescence.

Il a ensuite décidé d’aller jouer sur le circuit universitaire américain, à l’Université de la Caroline du Nord, pendant deux ans et demi.

Brayden Schnur est classé 154e au monde. Photo : Dan Hamilton-USA TODAY Sports

Cette voie, peu fréquentée par les meilleurs espoirs du tennis canadien, lui a permis de s’épanouir. Mardi matin, à l'entraînement sur les courts de terre battue à Montréal, il était d’ailleurs coiffé de la casquette bleu poudre des Tar Heels.

Le meilleur joueur américain, John Isner (9e mondial) s’est aussi développé dans la NCAA. Chez les femmes, Danielle Collins, ancienne de l’Université de la Virginie, a atteint la demi-finale des Internationaux d’Australie en janvier.

C’est la meilleure décision que j’ai prise non seulement pour ma carrière, mais aussi pour ma vie, assure Schnur. J’ai eu une vie normale pendant deux ans et demi et j’ai eu du plaisir à jouer au tennis. La vie de joueur professionnel, sur la route, n’est pas toujours amusante. Je me sens plus frais mentalement qu’un joueur qui tente de faire sa place sur le circuit depuis cinq ans. Brayden Schnur

« Brayden n’avait peut-être pas la maturité pour attaquer la vie sur le circuit professionnel à 18 ans, analyse, avec recul, Louis Borfiga. Il est devenu plus indépendant. L’entraîneur Frédéric Niemeyer a fait du bon travail à son retour à Montréal pour polir tous les aspects de son jeu. »

Schnur, d’ailleurs, adore travailler avec Niemeyer, même s’il souffre parfois à l’entraînement.

« On s’entraîne différemment de bien du monde et les gens se demandent parfois ce qu’on fait en nous regardant, explique le grand joueur de 6 pi 3 po (1,93 m). C’est très exigeant, très intense et parfois même frustrant, mais ça marche. »

Le service et le travail comme principales armes

De son propre aveu, Brayden Schnur n’est pas le plus talentueux des joueurs de tennis. Il accepte la comparaison avec un plombier au hockey, un joueur au talent limité, mais avec un grand coeur.

Son jeu est porté sur l’attaque. Lorsqu’il est en confiance, il avance bien dans la balle et force ses adversaires à se déplacer.

« Ma taille me donne un immense avantage au service, mais pour le reste, j’ai toujours dû travailler très fort pour avancer, explique Schnur. Je n’ai évidemment pas autant de talent que Félix ou Denis. Ce sont de superbes athlètes qui ont aussi travaillé très fort, mais ils sont des surdoués. »

L’Ontarien devra continuer à trimer dur s’il veut continuer de grimper les échelons du classement. Son 107e rang lui permettra sous peu d’accéder, sur une base régulière, à des tournois plus importants.

Mais pour l’instant, pendant que les meilleurs joueurs de la planète se préparent pour les tournois d’Indian Wells et de Miami, il met le cap sur la Chine où il disputera trois tournois Challengers.

Un rappel comme quoi il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir.