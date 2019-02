Les injures racistes proférées à l'endroit de Jonathan Ismaël-Diaby et de sa famille, samedi, dans un match entre les Marquis de Jonquière et les Pétroliers à Saint-Jérôme, ramènent à l'avant-scène la question de la violence, physique et verbale, dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

Jonathan Ismaël-Diaby, défenseur des Marquis, a été la cible d’insultes à caractère racial par des partisans des Pétroliers durant les deux premières périodes du match. Ses proches ont aussi été harangués et insultés par la foule. Ces incidents ont poussé le joueur à quitter le match et l’aréna avec son entourage.

En entrevue à Radio-Canada, mardi, Jonathan Ismaël-Diaby a raconté comment les choses ont pu dégénérer ainsi. Après un but, un adversaire s'en est pris à lui en lui assénant un coup de bâton à la jambe. Une autre l'a atteint avec son bâton au visage. Il a ensuite senti que sa famille et ses amis, invectivés à leur tour dans les estrades, étaient en danger et il en a eu assez.

Le joueur se dit habitué d'être visé par des commentaires disgracieux, mais ne peut accepter que ses proches subissent le même sort.

Moi, je peux prendre les commentaires sur la glace. Ça ne me dérange pas de me faire insulter, mais quand ça se transporte dans les estrades envers des membres de ma famille, c’est impossible pour moi à accepter. Jonathan Ismaël-Diaby, défenseur des Marquis de Jonquière

Pour Benoit Gratton, l’entraîneur-chef des Marquis de Jonquière, son jeune défenseur de 24 ans a pris la bonne décision en quittant l’aréna.

« Jonathan aurait pu commettre des gestes qu’il aurait regrettés après, dit-il. Dans tout ça, il a été un homme. »

« Les comportements qui ont été perpétrés et permis contre le jeune Jonathan Diaby et sa famille, sont inacceptables! Zéro tolérance au harcèlement! Zéro tolérance au racisme! », a pour sa part réagi Enrico Ciccone, député libéral de Marquette et ancien joueur de la LNH reconnu pour son apport physique.

La LNAH a-t-elle changé?

Reconnue pour le jeu robuste qu'elle offre, la LNAH tente depuis quelque temps de se défaire de son image de ligue de fier-à-bras.

Pour mettre en contexte, il faut savoir que l’équipe la plus punie, en date de mardi, est l’Assurencia de Thetford Mines avec 760 minutes de punition en 34 matchs, dont 300 pour des pénalités majeures, incluant les bagarres. En comparaison, l’équipe la plus punie de la Ligue nationale de hockey (LNH) est l’Avalanche du Colorado avec 646 minutes de pénalité en 63 matchs, dont 100 pour des pénalités majeures.

Selon Benoit Gratton, même si la LNAH veut garder son identité de ligue robuste, on tente avec l’arrivée de joueurs comme Jonathan Ismaël-Diaby de changer l’image du circuit.

Le défenseur de 1,95 m (6 pi 5 po) est en effet un joueur de talent. Il a joué pendant quatre saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) avec les Tigres de Victoriaville et a été repêché par les Predators de Nashville au 3e tour (64e au total) en 2013.

Jonathan Ismaël-Diaby ne fait pas de lien direct entre la violence sur la glace et le comportement des partisans, mais il y a encore des problèmes dans la LNAH, selon lui. Il y a surtout des joueurs dont les habilités sont limitées et dont le seul rôle est de se battre, déplore-t-il

« Il y a certains joueurs qui n’ont pas leur place là, estime-t-il. Que je sois sur la même glace qu’eux, c’est une disgrâce. »

