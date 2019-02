Marie-Ève Dicaire en route pour un combat d’unification

Dicaire (14-0) défendra sa ceinture pour la première fois le 23 mars au Casino de Montréal. Il s’agira du premier combat de championnat du monde à être présenté dans le hall du jeu de l’île Notre-Dame.

Elle y affrontera la Dominicaine Lina Tejada (12-5, 9 K.-O.), une adversaire qui, aux dires mêmes de l’entraîneur Stéphane Harnois, ne lui fera pas de cadeau.

« Elle a un style agressif semblable à celui de l’Argentine Marisa Gabriela Nunez, qui avait donné beaucoup de fil à retordre à Marie-Ève. Tejada ne vient pas pour la figuration. Elle lance chaque coup avec le but de vous mettre K.-O. », a déclaré Harnois durant le point de presse tenu mardi dans un club de billard à Longueuil.

Dicaire est consciente de la tâche à accomplir.

On a du travail à faire, on a des choses à améliorer. Je n’ai jamais eu de combat facile. Toutes les adversaires ont été choisies pour m’améliorer. Je sais que je suis la cible des autres maintenant. Marie-Ève Dicaire

Un projet en développement

Le promoteur Yvon Michel et Stéphane Harnois considèrent qu’avec seulement 14 combats chez les professionnelles et malgré la ceinture de championne qu’elle détient depuis le 1er décembre, Dicaire est encore à l’état de projet.

On ne veut surtout pas brûler les étapes. C’est ainsi que le calendrier 2019 de la boxeuse de Saint-Eustache se dessine déjà avec quatre rendez-vous distincts.

Quatre combats, dont celui du 23 mars. Suivront des rendez-vous en juin, en septembre, et si tout se déroule comme prévu, une grande soirée, possiblement à Québec, où Dicaire sera la tête d’affiche dans un combat d’unification.

Yvon Michel a déjà identifié la Costaricaine Hanna Gabriel (19-2-1, 11 K.-O.), championne WBA, pour un affrontement qui pourrait soulever les passions et les amateurs, si les deux sont toujours championnes à l’automne.

Le promoteur est d’avis que Dicaire a le potentiel pour devenir aussi populaire au Québec que l’ont été Éric Lucas ou Lucian Bute.

Yvon Michel remet la ceinture IBF à Marie-Ève Dicaire et à son entraîneur Stéphane Harnois Photo : Radio-Canada / Stéphane Morin

Le camp le plus difficile

En préparation à la première défense, Stéphane Harnois soumet Dicaire à ce qu’elle qualifie elle-même du camp le plus difficile de sa carrière.

Ça doit être un bon signe parce que si c’est chaque fois de plus en plus difficile, c’est que je serai de plus en plus prête. Le camp d’entraînement va assez bien malgré les hauts et les bas, et le travail assidu et ardu qui m’est demandé. Marie-Ève Dicaire

Certains des exercices et certains nouveaux outils ont été introduits dans la routine de Marie-Ève Dicaire, notamment le recours à une chambre hyperbare.

« Le fait d’être championne du monde permet d’ajouter de nouvelles ressources. Travailler avec une chambre hyperbare m’aide dans ma récupération et me permet de redoubler d’efforts. On travaille de façon plus serrée pour améliorer mes réflexes et tout ce qui a trait à l’entraînement cérébral [la concentration, NDLR]. Je sens maintenant que je peux atteindre mon plein potentiel. »

Le Casino deuxième maison de Dicaire

Marie-Ève Dicaire a livré 10 de ses 14 premiers combats au Casino de Montréal. Elle adore l’endroit. Elle s’y sent à l’aise, pour plusieurs raisons.

« C’est un endroit où je me sens à la maison. C’est sûr que mon expérience au Centre Vidéotron a été incroyable. J’ai adoré boxer là-bas. J’ai adoré la foule. Par contre, une garde partagée entre Montréal et Québec me convient tout à fait », a indiqué Dicaire avec son large sourire.

Ce qu’il y a de particulier (au Casino), c’est la proximité de la foule. Les gens sont pratiquement assis sur le ring. Je les vois. L’ambiance qui s’en dégage est incroyable. La moitié de la foule est composée de ma famille et de mes amis. Je les entends m’encourager. Quand le volume monte, ça devient ahurissant. Marie-Ève Dicaire

Les hommes en sous-carte

La championne sera bien entourée le 23 mars, au Casino. Alors qu’elle fera les frais de la grande finale face à Tejada, huit autres combats masculins seront au programme de cette carte.

On pourra notamment y voir à l’œuvre la jeune sensation de 21 ans Wilfried Seyi (3-0), qui livrera un quatrième combat professionnel, un troisième au Québec pour l’ex-porte-drapeau camerounais aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Le 16 février dernier, il a rapidement battu le Mexicain Marco Antonio Morales par K.-O. après seulement 31 secondes d’action, compte de l’arbitre inclus.

Cinq des autres combattants, dont le Brossardois Shakeel Phinn (19-2-1, 13 K.-O.), ne connaissent pas encore l’identité de leur adversaire.