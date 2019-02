Alejandro Pozuelo, prochain joueur désigné du Toronto FC

Selon plusieurs sources, le milieu offensif espagnol Alejandro Pozuelo a une entente de principe avec le Toronto FC et deviendra le troisième joueur désigné de l'équipe. Il se joindrait au reste du groupe à la fin mars.

Le TFC l’a dans sa ligne de mire depuis plus d’un an. Son directeur général Ali Curtis et son président Bill Manning se sont même déplacés en Belgique la semaine dernière pour faire avancer le dossier de son transfert.

Pozuelo, 27 ans, joue depuis 2016 avec le KRC Genk, meneur du Championnat belge, et a réussi 5 buts et 9 passes décisives en 26 matchs. L’athlète originaire de Séville a aussi joué dans son Espagne natale avec le Real Betis (2011-2013) et le Rayo Vallecano de Madrid (2014-2015). Il aussi porté les couleurs de Swansea (2013-2014) au pays de Galles.

Le Toronto FC se cherche un joueur qui a son profil depuis son divorce acrimonieux avec Sebastian Giovinco, parti jouer en Arabie saoudite.

Les contrats de ses deux autres joueurs désignés, l’attaquant Jozy Altidore et le milieu Michael Bradley, arrivent à échéance à la fin de la saison 2019.

Le TFC lance sa saison samedi contre l’Union à Philadelphie.