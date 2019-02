Les Blue Jackets misent haut et fort

Les Jackets ont sacrifié de nombreux choix au repêchage et de jeunes espoirs en échange de joueurs qui, espèrent-ils, pourront faire une différence immédiatement.

Ils ont aussi choisi de ne pas se départir du gardien Sergei Bobrovsky, double lauréat du trophée Vézina, et de l’attaquant Artemi Panarin parce qu’ils croient faire un bon bout de chemin ce printemps.

Columbus est une équipe qui n’a pris part aux séries que quatre fois dans son histoire et qui n’a jamais franchi le premier tour.

La pêche a été bonne

Les plus grosses prises ont sans contredit été réalisées du côté d’Ottawa, d’où sont arrivés les attaquants Matt Duchene et Ryan Dzingel, le tout contre Anthony Duclair, quelques espoirs et des choix au repêchage.

Ajoutez à cela les acquisitions du gardien Keith Kinkaid (New Jersey) et du robuste défenseur Adam McQuaid (Rangers) et vous avez là la preuve irréfutable que le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, joue son va-tout sur la présente saison.

« Je pense que tout le monde sent que cette équipe y va le tout pour le tout, a déclaré Dzingel, lundi. Je crois que les gars ici, moi inclus, apprécient ce fait et les partisans aussi. Ce sera formidable. »

Jarmo Kekalainen Photo : Associated Press / Gary Wiepert

Au sujet de Bobrovsky et de Panarin, Kekalainen a indiqué qu’il n’avait pas reçu d’offres sérieuses pour ses deux vedettes qui accéderont à l’autonomie complète le 1er juillet.

Il les a donc gardées même si elles ont refusé des prolongations de contrat pour rester avec l’équipe.

« Certains disent que nous avons sacrifié l’avenir de l’équipe, a reconnu Kekalainen. Et si nous avions échangé Panarin, ils diraient que nous ne voulons pas gagner maintenant. Vous ne plairez jamais à tout le monde. Chaque saison est une occasion de batailler et nous pensons que nous possédons une très bonne équipe capable de lutter pour la Coupe Stanley. »

Columbus a maintenant six marqueurs de plus de 20 buts, un sommet dans la ligue.

Campés au 3e rang de la Division métropolitaine, les Blue Jackets version améliorée auront droit à un premier solide test à domicile, mardi soir, contre les Penguins de Pittsburgh.