Réponse décevante du Canadien à la confiance de Bergevin

« Il ne faut pas partir en peur. Il faut analyser l'équipe que tu as et où tu es », a expliqué Marc Bergevin après l'heure limite des échanges, lundi, pour justifier sa récolte modeste. En soirée, son équipe a conféré tout son sens aux propos du patron.

Le directeur général a offert peu de renfort à sa bande avec un simple échange mineur, histoire de ne pas sacrifier sa belle jeunesse, comme il l’avait promis début janvier.

En gardant ses effectifs intacts, Bergevin a donné un vote de confiance à ses joueurs.

« C’est un groupe qui croit en lui, on n’a pas de raison de ne pas continuer dans la même direction pour faire les séries », a ajouté le DG.

Après la débâcle à Toronto et les équipes qui lui soufflent dans le cou et menacent de l’expulser du portrait des séries éliminatoires, le CH se devait de vaincre une formation décimée par les blessures comme les Devils.

Une équipe qui venait d’échanger Marcus Johansson de surcroît, qui croupit dans la cale du classement depuis le début de l’année; des Devils qui ressemblaient davantage à ceux d’Albany qu’à ceux du New Jersey.

Pourtant, inexplicablement comme l’a dit Claude Julien, le Canadien a paru amorphe pendant une bonne demi-heure de jeu et s’est bêtement incliné.

Max Domi (à gauche) a assuré après la rencontre que son équipe a confiance en elle-même. Photo : Ed Mulholland-USA TODAY Sports

« On a commencé le match en retard ce soir. C’est ce qui nous a fait mal au bout du compte. La première moitié du match, on n’avait pas l’air d’une équipe extrêmement confiante. Les passes étaient molles, on n’était pas là. La deuxième moitié, on a joué un peu plus, mais tu ne peux pas gagner un match à ce temps-ci de l’année si tu n’es pas prêt à jouer dès le début », a fait valoir Julien, particulièrement de mauvais poil.

« Je ne sais pas ce que Marc a dit avant le match, mais je sais que cette rencontre était importante pour nous. C’était le premier de deux matchs en deux soirs et on affrontait une équipe battable. C’est frustrant de sortir d’ici avec zéro point et un seul but », a analysé Jonathan Drouin.

Cette impétuosité, ce désir de vaincre, cette arrogance, presque, que le CH a affichés pendant une cinquantaine de matchs laisse place aux doutes ces jours-ci. N'en déplaise à Max Domi.

« On sait de quoi on est capables, on a une bonne équipe de hockey, on a confondu les sceptiques depuis le début de l’année. On a confiance en ce groupe », a assuré le fils de Tie.

La frustration s’installe

Au calme de Drouin dans ce vestiaire, à peu près tout le monde a opposé de la frustration.

Paul Byron est sorti en trombe d’une petite pièce adjacente. Mieux valait ne pas se trouver sur son chemin. Domi a montré les dents lorsqu’on s’est interrogé sur le niveau de confiance de l’équipe actuellement.

Et que dire de Claude Julien...

Comment explique-t-il que son équipe a commencé le match en retard?

« Je n’ai pas d’explication. »

Quel est son niveau de frustration envers l’avantage numérique, 0 en 4 ce soir, 1 en 19 dans les 7 derniers matchs?

« Prochaine question. »

La qualité du jeu de Shea Weber a-t-elle diminué récemment?

« Je ne ferai pas de commentaires là-dessus », a-t-il tranché.

Les commentaires d'après-match de Claude Julien

La sobriété de ses commentaires en révèle peut-être davantage que s’il avait été loquace, c'est le moins qu'on puisse dire.

Le Tricolore a perdu six de ses huit derniers matchs. Il n’en a pas remporté un seul à l’étranger au mois de février (0-5-0).

S’il arrivait à pallier ses lacunes en première moitié de campagne par de la hargne, de la combativité et une excellente production à cinq contre cinq, elles le rattrapent tranquillement aujourd’hui.

Le famélique taux de réussite de 12,7 % de l'avantage numérique coûte de précieux points au CH. À deux reprises au troisième tiers, le Canadien a eu une occasion de revenir dans le match en supériorité et n’a pas généré grand-chose.

Et il est vrai que le jeu de Shea Weber inquiète depuis deux semaines environ. Le grand capitaine paraît souvent dépassé par la vitesse de l’adversaire.

Kyle Palmieri, par exemple, a obtenu une échappée au début du match après une mise au jeu en zone des Devils. L’attaquant a bondi sur la rondelle et a battu Weber, pris à contrepied, avec une facilité déconcertante.

Le duo Victor Mete-Weber était d’ailleurs sur la glace pour les deux buts des Devils, ce que n’a pas manqué de noter Julien.

Certes, il y a quelque chose de pourri au royaume du Canadien.

Ce groupe s’apprécie et croit vraisemblablement en ses chances, mais semble avoir été affecté par son voyage difficile au Tennessee et en Floride et par le revers de fortune contre les Maple Leafs il y a deux jours.

Marc Bergevin a été sage en cette date limite des échanges, probablement pour le mieux.

Tant mieux si son équipe participe aux séries et gagne rapidement de l’expérience sur les grandes scènes de ce sport professionnel. Mais comme il l’a lui-même avoué, elle n’est pas à un joueur près de remporter un championnat. Mieux vaut être patient.

En rafale

Jordie Benn s’est montré soulagé de toujours être un membre du Canadien de Montréal. Le défenseur originaire de la Colombie-Britannique n’avait pas peur de se faire échanger, mais il s’était fait surprendre par la chose il y a deux ans à Dallas et est donc resté sur ses gardes.

« J’avais parlé à mon agent, une semaine avant la date limite, et il me disait qu’il n’y avait rien et, une semaine plus tard, j’étais échangé », s’est-il souvenu.

Benn a ensuite confié qu’il aimerait poursuivre sa carrière à Montréal, lui qui deviendra libre comme l’air le 1er juillet.

« J’aime la ville et ses partisans. »