Les Sénateurs d'Ottawa ont besoin d'aide

Comment les Sénateurs d'Ottawa se remettront-ils de cette journée catastrophique ? Et surtout combien de temps leur faudra-t-il pour y parvenir?

Mark Stone, Matt Duchene et Ryan Dzingel étaient les trois plus prolifiques attaquants des Sénateurs. Ils étaient tous sur le point de profiter de leur autonomie, mais aucun d’eux ne souhaitait poursuivre sa carrière dans la capitale nationale. En l’espace de 96 heures, le DG Pierre Dorion a donc été contraint de faire maison nette et de les refiler au plus offrant.

Ce n’est pas tous les jours qu’un directeur général se retrouve contraint de refiler le noyau de son attaque à ses homologues et au rabais, de surcroît. On parle ici de trois marqueurs de 25 buts et plus. Ce n’est pas rien.

Si on ajoute à cette vente précipitée le fait que le camp d’entraînement avait commencé avec l’échange du capitaine Erik Karlsson (l’un des meilleurs défenseurs offensifs de la LNH, lui aussi sur le point de profiter du statut de joueur autonome), on parle d’un passage particulièrement sombre de l’histoire des Sénateurs.

Quand la poussière retombera au cours des prochains jours, le propriétaire Eugene Melnyk et son équipe de direction devraient chercher l’aide d’experts en relation organisationnelle pour essayer de comprendre ce qui vient de se passer. Car si un autre exode semblable devait se produire au cours des prochaines années, ça pourrait signifier la mort de cette concession.

Rien de moins.

***

Eugene Melnyk exerce un leadership nocif. Il est à couteaux tirés avec tout ce qui bouge à Ottawa.

Les Sénateurs ont vu trois présidents différents se succéder aux commandes de l’organisation depuis 2016.

Melnyk est par ailleurs en processus de médiation avec son associé John Rudy. Les deux hommes étaient censés construire un nouvel amphithéâtre près du centre-ville d’Ottawa, mais Melnyk a intenté une poursuite de 700 millions de dollars contre Rudy avant même que leur association soit scellée. Ce dernier a répliqué avec une contre-poursuite d’un milliard.

La saison dernière, Melnyk s’est mis les partisans de l’équipe à dos en déclarant qu’il en avait assez de perdre de l’argent et en menaçant de déménager les Sénateurs.

Le propriétaire a aussi la fâcheuse habitude de se mêler de l’administration sportive de son équipe de hockey. Il critique publiquement le travail de ses entraîneurs ou étale au grand jour les stratégies de son DG. Il est interventionniste et les joueurs susceptibles de profiter de généreuses hausses salariales finissent constamment par rencontrer des obstacles.

En mai 2018, l’ex-capitaine Daniel Alfredsson a confié à une journaliste qu’il s’était entretenu avec le maire d’Ottawa, Jim Watson, et que les deux hommes s’entendaient sur le fait que les Sénateurs avaient grand besoin d’un nouveau propriétaire.

***

Par un incroyable tour de magie noire, les innombrables querelles qu’entretient Melnyk et/ou l’image qu’il projette sont devenues la réalité des Sénateurs d’Ottawa.

Malgré la vive intelligence de son équipe de recrutement et de ses hommes de hockey, cette petite organisation, jadis dynamique et sympathique, est devenue un canard boiteux.

Les partisans de l’équipe, qui ne remplissaient déjà plus les gradins quand les Sénateurs jouaient en finale de conférence au printemps 2017, sont beaucoup moins nombreux à assister aux matchs. Et comme on vient de le voir clairement, même les meilleurs joueurs de l’équipe ressentent l’envie d’aller se faire voir ailleurs.

Cette situation rappelle le sort qu’ont connu les Expos après les douloureuses ventes de feu de 1994 et de 1997.

Incapables de payer leurs meilleurs joueurs, Claude Brochu et les actionnaires québécois de l’équipe les refilaient systématiquement à d’autres organisations dès que l’autonomie ou d’importantes hausses salariales s’annonçaient.

Le business du sport consiste à vendre de l’espoir aux partisans. Les Expos se sont plutôt mis à vendre des hot-dogs à 1 $. Le jour où les partisans des Expos ont cessé d’être animés par ne serait-ce qu’un mince espoir de succès, cette concession est morte. Il n’y avait plus rien à faire pour la réanimer.

***

Au terme de la saison 2017-2018, les six meilleurs marqueurs des Sénateurs étaient Mark Stone, Erik Karlsson, Mike Hoffman, Matt Duchene, Ryan Dzingel et Derick Brassard. Ils sont tous partis.

Ça vous tue l’espoir ça, même du plus optimiste des partisans.

Au début de la présente saison, le plan que les Sénateurs avaient « vendu » à leurs supporteurs consistait à embaucher à long terme les jeunes vétérans de l’équipe (Stone, Duchene et Dzingel) et à leur confier la formidable relève dénichée par les recruteurs de l’organisation.

C’est ce que font généralement les équipes qui misent sur une cohorte prometteuse de jeunes joueurs. Ils les entourent de vétérans aguerris, capables de leur inculquer à la fois les trucs du métier et les meilleures habitudes de travail.

Le plan a toutefois fiché le camp et les Sénateurs viennent de reculer de quelques années.

Depuis 14 h 45 lundi, les Thomas Chabot, Maxime Lajoie, Christian Wolanin, Drake Batherson, Alex Formenton et Brady Tkachuk (entre autres), savent que leur équipe n’a à peu près plus d’épine dorsale et que le brillant avenir qu’ils entrevoyaient n’est plus aussi certain. Et que si cet avenir se matérialise un jour, ce sera plus tard. Beaucoup plus tard.

C’est bien beau empiler les choix de repêchage et se répéter que l’avenir sera incroyable. Mais si les jeunes qui ont vu déguerpir leurs mentors continuent de baigner dans cette même culture organisationnelle, ils décamperont aussi dès qu’ils en auront l’occasion.

Les employés mécontents parlent avec leur pied, disent les experts en relations de travail. Si la haute direction des Sénateurs n’a pas entendu le puissant message qui leur a été livré ces derniers jours, cette concession est sérieusement en danger.