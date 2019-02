Le propriétaire des Patriots, Robert Kraft, formellement inculpé

Les deux actes distincts qui sont reprochés au propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre auraient été commis dans un spa de Jupiter, le 19 et 20 janvier 2019. L’Orchids of Asia Day Spa serait impliqué dans un réseau de trafic humain.

Selon le rapport de police déposé en cour, le 20 janvier peu avant 11 heures, Kraft, 77 ans, aurait versé au moins 100 $ à une femme en échange d’un acte sexuel. La transaction a duré environ une dizaine de minutes.

Plus tard dans cette journée, Kraft a pris l’avion à destination de Kansas City pour assister à la finale de l’Association américaine entre les Chiefs et les Patriots.

En vertu du Code criminel de la Floride, Kraft est passible d’un an d’emprisonnement pour chaque chef d’accusation, en plus de travaux communautaires et d’une amende de 5000 dollars.

Du côté de la NFL, on dit suivre le déroulement de cette cause de très près. Des sanctions additionnelles pourraient être imposées à Kraft en vertu du code de conduite de la ligue.

Parmi les autres accusés, on retrouve l’ancien président de Citigroup, John Havens.