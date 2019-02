Date limite des échanges : le Canadien cède Michael Chaput contre Jordan Weal

Le directeur général du Canadien a acquis le centre Jordan Weal des Coyotes de l'Arizona contre Michael Chaput, qui jouait dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval.

Weal se rapportera au CH et non pas à Laval.

Choix de 3e tour des Kings de Los Angeles en 2010, Weal a commencé la saison avec les Flyers de Philadelphie avant d'être cédé aux Coyotes le 11 janvier dernier, contre Jacob Graves et un choix de sixième tour en 2019.

En 47 matchs cette année, le centre droitier de 26 ans a inscrit 4 buts et 7 mentions d'aide. Il totalise 153 rencontres dans la LNH et a récolté 20 buts et 24 mentions d'aide.

Quant à Chaput, il s'était amené à Montréal à titre de joueur autonome le 1er juillet dernier. Il a pris part à 32 matchs avec le Tricolore cette saison et compte 5 passes.

Lui aussi sélectionné au troisième tour par les Flyers (89e au total) au repêchage de 2010, Chaput n'a jamais joué à Philadelphie. Il a par contre endossé les uniformes des Blue Jackets de Columbus et des Canucks de Vancouver.