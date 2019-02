Date limite des échanges : les Predators obtiennent Wayne Simmonds des Flyers

Le robuste attaquant Wayne Simmonds appartient maintenant aux Predators de Nashville. Ces derniers ont acquis ses services, lundi, en cédant Ryan Hartman et un choix conditionnel de 4e tour en 2020 aux Flyers de Philadelphie.

Le vétéran ailier droit de 30 ans avait été sélectionné au 2e tour en 2007, par les Kings de Los Angeles, seule autre équipe avec laquelle il s'était aligné jusqu'à présent.

En 62 rencontres depuis le début de la saison, il a amassé 16 buts et 11 mentions d'aide. Simmonds totalise 242 buts et 229 passes en 824 matchs dans la LNH.

Pour ce qui de Hartman, lui aussi un ailier droit, il a été repêché au premier tour en 2013 (30e au total) par les Blackhawks de Chicago.

L'attaquant de 24 ans affiche un dossier de 10 buts et 10 passes en 64 matchs depuis le début de la saison.

Le choix conditionnel de 4e tour obtenu par les Flyers se changera en choix de 3e tour si Simmonds signe un nouveau contrat avec les Predators.

Plus tôt, Nashville a aussi obtenu les services de l'ailier droit Mikael Granlund du Wild du Minnesota contre l'ailier gauche Kevin Fiala.

Derick Brassard Photo : Associated Press / Lynne Sladky

Derick Brassard au Colorado

Les Panthers de la Floride ont cédé l'attaquant Derick Brassard et un choix conditionnel de sixième tour en 2020 à l'Avalanche du Colorado. Les Panthers reçoivent quant à eux un choix de troisième tour en 2020.

Le choix conditionnel de sixième tour est lié à la signature d'un nouveau contrat pour Brassard avec l'Avalanche. Les deux équipes s'affrontent lundi au Colorado.

Choix de premier tour des Blue Jackets de Columbus (6e au total) en 2006, il en est déjà à une troisième équipe en 2018-2019. Il a commencé la saison à Pittsburgh, où il a disputé 40 matchs avec les Penguins (9 buts et 6 passes). Il a été échangé aux Panthers le 1er février dernier, où il n'a pris part qu'à une dizaine de matchs dans lesquels il a amassé un but et trois aides.

Hayes et Beaulieu à Winnipeg

Les Jets de Winnipeg ont renforcé leur ligne de centre en obtenant l'un des joueurs autonomes les plus convoités du jour, Kevin Hayes, des Rangers de New York.

La formation manitobaine a cédé un choix de premier tour et Brendan Lemieux pour Hayes.

En 361 matchs dans la Ligue nationale, Hayes a inscrit 87 buts et 129 mentions d'aide. Lemieux a quant à lui joué 53 matchs jusqu'à maintenant dans la LNH et a amassé 12 points.

À l'heure limite, les Jets ont ensuite fait l'acquisition de l'ancien défenseur du Canadien, Nathan Beaulieu des Sabres Buffalo en échange d'un choix de 6e tour au prochain repêchage.

À sa deuxième saison avec les Sabres, Beaulieu, maintenant âgé de 26 ans, n'a pris part qu'à 30 matchs et ammasé 3 buts et 4 aides.

Marcus Johansson aux Bruins

L'ailier droit Marcus Johansson est passé des Devils du New Jersey aux Bruins de Boston qui ont obtenu un choix de 2e tour en 2019 et un choix de 4e tour en 2020.

À sa deuxième saison au New Jersey, Johansson a compilé un dossier de 12 buts et 15 passes en 48 matchs.

Choix de 1er tour des Capitals en 2009, il a connu sa meilleure saison à Washington en 2016-2017 avec une récolte de 24 buts et 34 mentions d'aides

Johansson a commencé la journée en s'entraînant avec ses coéquipiers en prévision du match que doivent disputer les Devils, lundi soir, face au Canadien de Montréal.

Johansson, 28 ans, n'a toutefois pas complété la séance puisque la direction des Devils l'a invité à quitter la patinoire avant tout le monde.

Gudbranson avec les Penguins

Du côté de Pittsburgh, on s'est appliqué à solidifier la ligne bleue en faisant l'acquisition d'Erik Gudbranson des Canucks de Vancouver en échange de Tanner Pearson.

Gudbranson a pris part à 57 matchs depuis le début de la saison. Il a une production offensive ordinaire avec deux buts et six aides. Son différentiel de -27 a par contre de quoi faire sursauter.

De son côté, Pearson n'aura joué que 44 matchs avec les Penguins qui l'avaient acquis des Kings de Los Angeles le 14 novembre dernier.

Les Canucks ont aussi mis la main sur l'attaquant Linus Karlsson des Sharks de San José en retour de l'attaquant Jonathan Dahlen.

Nyquist en Californie

Les Sharks de San José ont fait l'acquisition de l'attaquant des Red Wings de Détroit Gustav Nyquist contre un choix de deuxième tour au repêchage de 2019 et un choix conditionnel de troisième tour en 2020.

L'entente s'est conclue dans la nuit de dimanche à lundi.

En 62 matchs cette saison, Nyquist a amassé 49 points, dont 16 buts.

En huit saisons avec les Red Wings, l'attaquant a récolté 125 buts et 170 aides en 481 matchs.

Les Blue Jackets ajoutent un gardien et un défenseur

Déjà actif ce week-end avec l'ajout de Matt Duchene et de Ryan Dzingel, le directeur général des Blue Jackets Jarmo Kekalainen a mis la main sur le gardien des Devils du New Jersey Keith Kinkaid.

Kekalainen a cédé un choix de cinquième tour en 2022 pour les services du cerbère de 29 ans.

En début d'après-midi, Columbus a ensuite obtenu le défenseur Adam McQuaid des Rangers de New York contre le défenseur Julius Bergman, ainsi que des choix de 4e et 7e tour au prochain repêchage.

Bergman avait été impliqué, vendredi, dans l'échange qui a envoté Matt Duchesne des Sénateurs d'Ottawa aux Blue Jackets.

Auteur de 2 buts et 3 passes en 36 matchs, McQuaid deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la présente saison.