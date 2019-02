Date limite des échanges : Derick Brassard passe des Panthers à l'Avalanche

Les Panthers de la Floride ont cédé l'attaquant Derick Brassard et un choix conditionnel de sixième tour en 2020 à l'Avalanche du Colorado. Les Panthers reçoivent quant à eux un choix de troisième tour en 2020.

Le choix conditionnel de sixième tour est lié à la signature d'un nouveau contrat pour Brassard avec l'Avalanche. Les deux équipes s'affrontent lundi au Colorado.

Choix de premier tour des Blue Jackets de Columbus (6e au total) en 2006, il en est déjà à une troisième équipe en 2018-2019. Il a commencé la saison à Pittsburgh, où il a disputé 40 matchs avec les Penguins (9 buts et 6 passes). Il a été échangé aux Panthers le 1er février dernier, où il n'a pris part qu'à une dizaine de matchs dans lesquels il a amassé un but et trois aides.

Hayes à Winnipeg

Les Jets de Winnipeg ont renforcé leur ligne de centre en obtenant l'un des joueurs autonomes les plus convoités du jour, Kevin Hayes, des Rangers de New York.

La formation manitobaine a cédé un choix de premier tour et Brendan Lemieux pour Hayes.

En 361 matchs dans la Ligue nationale, Hayes a inscrit 87 buts et 129 mentions d'aide.

Lemieux a quant à lui joué 53 matchs jusqu'à maintenant dans la LNH et a amassé 12 points.

Nyquist en Californie

Les Sharks de San José ont fait l'acquisition de l'attaquant des Red Wings de Détroit Gustav Nyquist contre un choix de deuxième tour au repêchage de 2019 et un choix conditionnel de troisième tour en 2020.

L'entente s'est conclue dans la nuit de dimanche à lundi.

En 62 matchs cette saison, Nyquist a amassé 49 points, dont 16 buts.

En huit saisons avec les Red Wings, l'attaquant a récolté 125 buts et 170 aides en 481 matchs.

Les Blue Jackets ajoutent un gardien et un défenseur

Déjà actif ce week-end avec l'ajout de Matt Duchene et de Ryan Dzingel, le directeur général des Blue Jackets Jarmo Kekalainen a mis la main sur le gardien des Devils du New Jersey Keith Kinkaid.

Kekalainen a cédé un choix de cinquième tour en 2022 pour les services du cerbère de 29 ans.

En début d'après-midi, Columbus a ensuite obtenu le défenseur Adam McQuaid des Rangers de New York contre le défenseur Julius Bergman, ainsi que des choix de 4e et 7e tour au prochain repêchage.

Bergman avait été impliqué, vendredi, dans l'échange qui a envoté Matt Duchesne des Sénateurs d'Ottawa aux Blue Jackets.

Auteur de 2 buts et 3 passes en 36 matchs, McQuaid deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la présente saison.

Autres échanges : Cliff Pu (AD) et des considérations futures des Hurricanes de la Caroline aux Panthers de la Floride contre Tomas Jorco (AG) et considérations futures

aux contre Tomas Jorco (AG) et considérations futures Oscar Fantenberg (D) passe des Kings de Los Angeles aux Flames de Calgary pour un choix de 4e ronde en 2020

Autres mises à jour à venir