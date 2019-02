Félix Auger-Aliassime fait un bond de 44 places au classement mondial

En une semaine, le Québécois est passé de la 104e à la 60e place au classement de l'ATP.

Sa place en finale du tournoi de Rio lui ouvre grandes les portes de futurs affrontements avec les meilleurs du monde. Ce dont il a besoin pour progresser.

Il souhaitait vivre une finale d'un tournoi ATP 500, c'est fait. Il a cassé la glace.

« J'en retire du positif, et je vais apprendre de cet affrontement », a dit Auger-Aliassime après le match.

« Cette place en finale montre que j'ai gagné en maturité, et je me donne maintenant des occasions de gagner des tournois. Et il n'y a pas de mal à ça. Ça me montre que je dois juste continuer à travailler et à m'améliorer », a-t-il ajouté dans un entretien publié sur le site officiel de l'ATP.

Le site a d'ailleurs choisi de le nommer par son seul prénom, Felix (sans accent), tout au long de la semaine du tournoi de Rio.

Peu importe la raison, l'ATP lui donne du relief, comme le confirme le titre de l'article du site : Djere empêche Felix de remporter son premier titre.

Il est le plus jeune du top 100 à 18 ans. Il devance maintenant à ce chapitre son compatriote Denis Shapovalov, qui à 19 ans est au 24e rang du classement mondial. Ce dernier a gagné une place au classement.

Ce sont les deux seuls joueurs du top 100 sous la vingtaine. Auger-Aliassime aura 19 ans le 8 août.

Il faut descendre au 183e rang mondial pour trouver un autre joueur de 18 ans, l'Allemand Rudolf Molleker.

L'agence AFP précise que le Québécois est « promis à un grand avenir et le premier joueur né au XXIe siècle à entrer dans le top 100 ».

Milos Raonic est toujours au 14e rang. Il n'y a pas eu de mouvement parmi les 10 premiers.

À la 11e place, on retrouve maintenant le jeune Grec de 20 ans Stefanos Tsitsipas, lui aussi précoce. Il a gagné une position cette semaine.

Classement de l'ATP :