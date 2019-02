Les fondeurs norvégiens continuent de régner sur les mondiaux

La Norvège a remporté cinq des six médailles d'or déjà attribuées en ski de fond dans ces mondiaux, mais les Norvégiennes ont manqué dimanche la victoire en sprint par équipes.

Ingvild Flugstad Oestberg et Maiken Caspersen Falla, en 15 min 15 s 53/100, n’ont terminé que 3es derrière les Suédoises Stina Nilsson et Maja Dahlqvist (15:14,93) et les Slovènes Katja Visnar et Anamarija Lampic (15:15,30).

Les Canadiennes Emily Nishikawa et Dahria Beatty ont pris le 12e rang avec un chrono de 16:12,65.

Du côté des messieurs, Johannes Hoesflot Klaebo, qui assurait le dernier relais après Emil Iversen, a placé une attaque en côte dans le final qui a laissé sur place tous ses adversaires.

Seul le Russe Alexander Bolshunov, coéquipier de Gleb Retivykh, est parvenu à rester dans son sillage pour offrir la médaille d'argent à son pays en 18:51,74, à 1,88 s des vainqueurs. Les Italiens Francesco De Fabiani et Federico Pellegrino (18:53,89) ont complété le podium.

Evan Palmer-Charrette et Len Valjas représentaient le Canada. Ils ont conclu l’épreuve en 20:30,85, ce qui leur a valu la 10e place.