Stefanos Tsitsipas s'impose en finale à Marseille

Plus de 2600 ans après les fondateurs venus de Phocée, le Grec Stefanos Tsitsipas a conquis Marseille pour remporter son deuxième titre sur le circuit de l'ATP face au Kazakh Mikhail Kukushkin en deux manches de 7-5 et 7-6 (7/5), dimanche.

Vainqueur l’an dernier d’un autre ATP 250, à Stockholm, le Grec aux cheveux longs avait crevé l’écran, en janvier, avec une demi-finale aux Internationaux d’Australie.

Kukushkin aussi jouait pour un deuxième titre, lui qui n’avait remporté que l’ATP 250 de Saint-Pétersbourg, en 2010. Mais à 31 ans, le Kazakh n’aura plus autant d’occasions que Tsitsipas, 20 ans, un des visages du tennis de demain et déjà le 12e joueur mondial.

Pourtant plus expérimenté, Kukushkin, 50e à l’ATP, s’est crispé sur les points les plus importants. Il a laissé Tsitsipas briser son service en fin de première manche (7-5) et a cédé à la première balle de match au jeu décisif.

Un instant avant cette balle de match, il s’était plaint auprès de l’arbitre, trahissant sa nervosité.

Kukushkin, tombeur de l’espoir français Ugo Humbert en demi-finales, était pourtant bien revenu dans le match en prenant le service de son adversaire pour mener 3-2 dans le deuxième acte.

Un des rares joueurs parmi les 100 meilleurs du monde qui n’a pas d’entraîneur, le Kazakh a même eu deux balles de 5-2, sauvées par Tsitsipas, sous les yeux de son père et entraîneur, Apostolos.

Dans un match plaisant, Tsitsipas a frappé plus fort et Kukushkin a proposé un jeu plus varié, plus dégourdi, avec les changements de rythme qui avaient embrouillé Humbert la veille.

Mais Tsitsipas et sa fougue ne sont pas tombés dans le piège.