Remme 2e au super-combiné de Crans-Montana, derrière Brignone

La skieuse canadienne a réussi le meilleur temps de la manche de slalom, ce qui lui a permis de monter sur le podium.

Elle a terminé à 38 centièmes du temps de référence de 2 min 15 s 20/100 (temps cumulé) établi par l'Italienne Federica Brignone.

Brignone a remporté à Crans-Montana la 10e victoire de sa carrière en Coupe du monde.

La Suisse Wendy Holdener, double championne du monde en titre de la spécialité, a fini 3e (+ 1,04).

Brignone avait été la plus rapide de la portion descente du combiné, disputée plus tôt dimanche, et Remme avait fini 6e.

Rappelons que Roni Remme avait terminé 5e du super-combiné des Championnats du monde d'Are en Suède, après avoir réussi le meilleur chonro dans la manche de slalom.

Roni Remme portée par l'équipe canadienne à Crans-Montana après sa 2e place au super-combiné Photo : Getty Images / Michel Cottin/Agence Zoom

Marie-Michèle Gagnon a fini au 13e rang (+ 2,26), après une 13e place dans la descente et une 14e place en slalom.

C'était le seul super-combiné de la saison.

L'épreuve du combiné pourrait disparaître au profit du slalom urbain en parallèle jugé plus attrayant pour la télévision.

Cela dit, la FIS a confirmé la présence du super-combiné aux Championnats du monde de 2021.

Si le super-combiné devait disparaître du programme de la Coupe du monde de ski alpin, il pourrait aussi être rayé du programme olympique.

