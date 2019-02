Brady Leman sur le podium de Sunny Valley en Russie

Le skieur canadien, de Calgary, a terminé deuxième dans chaque manche menant à la finale.

« J’ai dû me battre à chaque course pour passer à la manche suivante, a affirmé Leman. Et la finale a été difficile, je suis vraiment heureux de terminer troisième, car les skieurs étaient très rapides. »

Le Français Bastien Midol a remporté une deuxième médaille d’or en deux jours. Dimanche, il a devancé le Suisse Alex Fiva.

Rappelons que Leman a remporté l’argent aux Championnats du monde de ski cross 2019.

Il avait obtenu un premier podium (3e) en Coupe du monde cette saison à la fin décembre à Innichen en Italie, puis a gagné l'épreuve de Blue Mountain, en Ontario.

Un meilleur dimanche

Dimanche, les autres Canadiens, éliminés dès la première manche samedi, ont fait mieux que la veille.

Le Torontois Kevin Drury a fini 6e, alors que le Montréalais Christopher Del Bosco a terminé au 8e rang, et a ainsi égalé son meilleur résultat de la saison.

Chez les femmes, India Sherret, de Cranbrook en Colombie-Britannique, a participé à sa première grande finale de la saison. Elle a fini 4e.

« Je me sentais très forte en sortant du portillon de départ, je me sentais bien et confiante, et je ne pensais pas trop en skiant, a-t-elle expliqué.

« J’ai eu un excellent départ en finale, mais je suis retrouvée à l’extérieur de la ligne au premier virage, et je n’ai pu rattraper les filles en avant », a-t-elle analysé.

India Sherret Photo : Associated Press / Rick Bowmer

Pendant quelques secondes, Sherret a pensé ne pas atteindre la finale, car elle a fait une chute en demi-finale. Mais elle a réussi à accéder à la grande finale lorsque deux autres concurrentes sont entrées en collision sur le parcours.

Marielle Thompson, de Whistler, a fini 7e. Brittany Phelan, de Mont-Tremblant, et Kelsey Serwa, de Kelowna en Colombie-Britannique, se sont classées 9e et 10e respectivement. Abby McEwen, d'Edmonton, a terminé 16e.

C'est la Suisse Fanny Smith qui a remporté l'épreuve, une deuxième victoire d'affilée en Russie. Elle est montée sur le podium dimanche avec sa compatriote Sanna Lüdi et la Française Alizée Baron (3e).