Le Canadien a encore beaucoup à apprendre

Premièrement, parce que toutes les équipes qui luttent avec le CH pour participer aux séries éliminatoires ont amassé des points pendant qu'il s'est avoué vaincu. Montréal se réveille toujours en 7e place dans l’Est, mais avec un tout petit point d’avance sur les Hurricanes et les Penguins. Ça se corse.

Deuxièmement, parce qu’à force de toujours s’incliner contre de grands rivaux, il devient dangereux de développer un complexe d’infériorité.

Les Leafs ont battu le Canadien pour une septième fois d’affilée. Avant cette séquence, le Tricolore les avait vaincus 14 fois d'affilée. Tendance, dites-vous?

Et, en dernier lieu, parce que ces revers crève-cœur peuvent laisser des traces, enrayer la confiance d’un groupe. Elles sont moins banales qu’il n’y paraît.

Imaginez, c’est seulement la deuxième fois de leur histoire que les Maple Leafs renversent le CH après avoir été mené 3-0 en saison. La première et dernière occasion? Le 26 mars 1969. Exactement. Bien vu.

Shea Weber (à gauche) et Auston Matthews Photo : USA Today Sports

Ce duel digne des séries a, à nouveau, mis en exergue les lacunes du Canadien, c’est-à-dire son jeu sur les unités spéciales.

Le Canadien n’a pas relâché son emprise après s’être bâti un coussin de trois buts au premier vingt. Brendan Gallagher s’est échappé et s’est fait voler un but par Frederik Andersen. Paul Byron et Max Domi ont aussi été frustrés à bout portant par le Danois tandis que leur club menait toujours 3-1.

En deuxième période, les deux formations se rendaient coup pour coup sans céder de terrain à forces égales. Lorsqu’elles devenaient inégales par contre…

Quand les Leafs ont marqué deux buts en deux occasions en avantage numérique et le second, celui de Tyler Ennis, a coupé les jambes des Montréalais l’espace d’un instant.

« Ça n’aurait pas dû, a laissé tomber Gallagher. On a connu assez d’adversité en tant qu’équipe, si on remonte à l’année dernière. On devrait savoir comment gérer ça, mais ce soir, on a échoué. »

« Tu prends l’avance 3-0, tu es supposé sortir de là avec une victoire. Le seul choix qu’on a est d’apprendre de ça et de s’assurer que ça n’arrive plus, parce que c’est vraiment un sentiment merdique. Ça fait plus mal qu’une défaite normale », a-t-il avoué.

On le croit sur parole.

Brendan Gallagher résume la difficile soirée à Toronto.



Brendan Gallagher sums up a tough night in Toronto.#GoHabsGo pic.twitter.com/e4f6LouKsb — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 24 février 2019

Du pareil au même

Le 3 octobre, après le revers de 3-2 du CH à Toronto en lever de rideau de la campagne, nous écrivions que le talent était remonté à la surface en dépit de l’effort louable du Tricolore.

Quand les Leafs sont venus vaincre le Canadien chez lui, un certain enthousiasme transpirait malgré tout, le CH ayant résisté à une puissance de la ligue. Il avait sept points d’avance sur les Hurricanes à ce moment.

Par la suite, il a tenu tête au Lightning de Tampa Bay, la puissance que l’on sait, avant d’imploser en troisième période ce qui avait fait dire à Carey Price que « ces leçons devraient être apprises ».

Pourtant…

« Après le deuxième but, on a semblé geler. On n’a pas continué à jouer de la bonne façon et on leur a donné l’occasion de revenir dans le match et de le gagner. C’était une chance d’aller chercher au moins un point, peut-être un deuxième, a expliqué Claude Julien.

« Une erreur dans notre territoire avec moins de deux minutes, a-t-il enchaîné en référence à la bourde de Phillip Danault qui a redonné la rondelle à l’adversaire sur le but gagnant. Ce sont ces choses-là, au bout du compte, qui te tuent. On doit se regarder parce que c’est plus ou moins de notre faute. On aurait pu gérer ça beaucoup mieux qu’on ne l’a fait. »

Ça fait beaucoup de regrets soudainement.

Le Canadien peut s’apitoyer sur ces instants du match qui ont fait basculer la rencontre, qui ont scellé son sort, mais il n’en demeure pas moins qu’il a disputé un bon duel dans l’ensemble.

Les hommes de Julien ont obtenu plus de chances de marquer de qualité que l’adversaire selon le site Natural Stat Trick, ils ont pratiquement tenu en échec la deuxième puissance de la LNH à 5 contre 5 – le but de William Nylander a été particulièrement chanceux -, mais ils sont encore arrivés à court.

À forces égales, Max Domi, Paul Byron et Andrew Shaw ont admirablement bien contenu le trio d’Auston Matthews. Ils ont contrôlé 62 % des tirs lorsqu’ils étaient sur la glace simultanément et ont largement dominé les chances de marquer 10-2 et les buts 1-0.

En théorie, le Canadien est passé bien près de remporter chacune de ces rencontres et l’aurait peut-être même mérité une fois ou deux. Mais il n’y est pas parvenu. Et ce n’est pas un hasard.

Cinq mois plus tard, l’effort certes, mais le talent…

En rafale

Artturi Lehkonen a écopé d’une mauvaise punition sur le gardien des Leafs, Frederik Andersen, en fin de deuxième engagement qui a permis à l’adversaire de s’approcher à un but. Le contact a semblé très léger, mais le Finlandais n’a pas mordu quand on a voulu savoir ce qu’il pensait de la décision de l’arbitre.

« Quand tu vas derrière le filet, tu dois t’assurer de ne pas toucher le gardien. Je l’ai touché un peu. Je ne sais pas si c’est ce qui l’a mis à terre ou pas, mais je ne peux pas donner la chance à l’arbitre de décerner cette punition », a-t-il admis. N’empêche, dur coup pour un jeune homme qui n’a pas trouvé le fond du filet depuis 24 matchs.

Lorsque menés après deux périodes, les Leafs avaient réussi seulement une seule remontée victorieuse (1-17-3). La deuxième est dans la poche.

Le CH a inscrit un but en quatre occasions en supériorité numérique, gracieuseté de Jeff Petry. Il s’agissait du deuxième but marqué avec l’avantage d’un homme à l’étranger depuis le début de l’année 2019.