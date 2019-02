Rachel Homan en demi-finales au Tournoi des coeurs

Menant par un point et détenant l'avantage de la dernière pierre au 10e et dernier bout, Homan a réussi une double sortie sur son dernier tir pour marquer un point et l'emporter.

En soirée samedi, la formation de l'Albertaine Chelsea Carey avait rendez-vous avec celle de la Saskatchewanaise Robyn Silvernagle dans un duel entre les deux équipes qui ont terminé au sommet du classement lors du tour de championnat. L'équipe gagnante de cette rencontre accédera à la finale, présentée dimanche soir.

En demi-finales, Homan sera opposée dimanche après-midi à l'équipe perdante du duel entre Carey et Silvernagle.

Homan vise une quatrième couronne canadienne et Carey, une deuxième. Silvernagle participe au Championnat canadien de curling féminin pour une première fois.

L'équipe championne du Tournoi des coeurs représentera le Canada au Championnat mondial de curling féminin, du 16 au 24 mars, à Silkeborg, au Danemark.