Lance Stroll devra s'adapter aux subtilités de la RP19 qui va beaucoup évoluer avant Melbourne

Lors de la première partie, le pilote du Québec a tourné pendant deux jours, les 19 et 21 février, en alternance avec son nouveau coéquipier Sergio Pérez.

« J’ai attendu impatiemment tout l’hiver que ce jour arrive, a dit Stroll aux journalistes dans le paddock de Barcelone. C’est formidable de retrouver les sensations que seule une F1 peut offrir, quand on appuie sur le bouton du limiteur de vitesse, pour libérer la puissance de la voiture. »

Si le pilote mexicain est descendu sous les 80 secondes au tour dès le premier jour, en 1 min 19 s 944/1000 en pneus mi-durs (C3, à bande jaune), Stroll a attendu le dernier jour pour battre le chrono de Pérez, en 1:19,664, en pneus durs (C2, bande blanche).

Or, le manufacturier italien Pirelli estime la différence au tour entre le C3 et le C2 à 0,7 s. Ce qui laisse supposer que le Mexicain a été plus à l'aise dans la RP19 que le Canadien.

On ne connaît pas les quantités d'essence embarquées ni les réglages ni le programme de travail de chacun.

« On a fait beaucoup de choses sur la voiture. On fait tellement de tests, c’est dur parfois de voir la progression parce qu’on essaie plein de choses durant la journée », a expliqué Stroll, prudent dans son analyse.

Le panneau de l'équipe Racing Point destiné à donner des informations à Lance Stroll depuis le muret dans la ligne droite du circuit de Barcelone Photo : Twitter / Racing Point

De plus, si on se fie au site officiel de la F1, Racing Point a choisi d'apporter à Barcelone une voiture de développement, et non la voiture de course qui entrera en piste à Melbourne, le 15 mars.

Cette voiture laboratoire, le directeur technique de l'équipe Andrew Green l'a appelée vanilla car, qu'on pourrait traduire par une voiture neutre.

La notion de vanilla fait référence au choix de la crème glacée de base (à la vanille) quand on craint de faire des choix plus aventureux.

« La base est là, a rassuré Stroll. Et il y a encore beaucoup de tests à faire avant Melbourne. »

L'équipe a donc choisi de travailler en parallèle : sur la fiabilité et les essais pneumatiques à Barcelone, dans une voiture « neutre », et sur le développement aérodynamique en usine en Angleterre.

Ce choix permet à Lance Stroll, dans le garage de Barcelone et en piste, de trouver ses marques à l'intérieur de sa nouvelle équipe.

« Je me sens chaque jour un peu mieux dans l'équipe, et on se comprend de mieux en mieux. L'équipe me donne tous les outils pour progresser », a-t-il expliqué dans le paddock.

Lance Stroll et son ingénieur Brad Joyce à Barcelone Photo : Twitter / Racing Point

Les ingénieurs ont déjà trouvé leur champ de bataille. Comme les dimensions des ailerons avant et arrière ont été imposées par la FIA, c'est au centre de la voiture qu'on verra le plus de modifications.

« Toute la zone des déflecteurs, c'est là que se trouve le véritable terrain de jeu pour le développement, c'est là que l'on a énormément de liberté », a indiqué Andrew Green à la presse dans le paddock de Barcelone.

Il faut donc s'attendre à ce que la RP19 évolue beaucoup d'ici la première course de la saison, à Melbourne.

Le choix est risqué, car l'équipe n'aura que la durée des essais libres du Grand Prix d'Australie pour valider en piste les changements décidés à l'usine, et les nouvelles pièces conçues et intégrées à la voiture.

À Barcelone, les communiqués officiels ont fait savoir que Lance Stroll et Sergio Pérez avaient été limités dans leur travail en piste par deux fuites d'huile et un problème de transmission.

Lance Stroll à Barcelone Photo : Getty Images / Mark Thompson

Rien d'insurmontable a priori. L'équipe dit avoir pu commencer à faire de longues séries de tours, pour évaluer la fiabilité de la voiture et sa capacité à offrir une stabilité, tour après tour, dans les sensations ressenties et les ajustements à faire.

Évidemment, comme les deux pilotes partagaient la même auto (comme le stipule le réglement de la FIA pour les essais d'hiver), chacun ne pouvait pas mettre la voiture à sa main, ni la pousser dans ses retranchements.

« Avec une seule voiture, il faut bien gérer. Il faut être prudent », a fait remarquer Stroll.

L'équipe Racing Point n'a pas impressionné par son kilométrage, et a fait partie des équipes « perdantes », selon le site officiel de la F1, des premiers essais d'hiver.

Les deux pilotes nord-américains ont fait 248 tours au total, soit 1154 km ou la distance de 3,7 grands prix de F1. Par comparaison, Mercedes-Benz a couvert 2840 km, soit la distance de 9,24 grands prix.

Le personnel à l'usine de Racing Point, à Silverstone, analyse en ce moment même le comportement de toutes les composantes de la voiture, et on saura vite si les premières modifications à la RP19 permettront à Sergio Pérez et à Lance Stroll d'aller un peu plus vite, et un peu plus loin.

Rappelons que le temps le plus rapide des premiers essais d'hiver revient à Renault. Nico Hülkenberg a enregistré un chrono imbattable de 1:17,393 avec les pneus les plus tendres (C5, à bande rouge).

La deuxième partie des essais d'hiver commence le mardi 26 février, pour quatre jours.