Après Duchene, les Sénateurs envoient Dzingel à Columbus

Moins de 24 heures après avoir échangé Matt Duchene , les Sénateurs d'Ottawa ont cédé l'attaquant Ryan Dzingel et un choix de septième tour aux Blue Jackets de Columbus contre Anthony Duclair, un choix de deuxième tour en 2020 et un autre en 2021.

« Nous sommes heureux des actifs acquis dans cette transaction, a déclaré le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, dans un communiqué. Les deux choix de deuxième ronde apportent une profondeur appréciable de sélections de qualité disponibles pour nous lors des trois prochains repêchages afin de poursuivre notre reconstruction. »

Ryan Dzingel a été repêché en 7e ronde, au 204e rang par les Sénateurs, lors du repêchage de 2011. Il a récolté 44 points (22 buts et 22 mentions d'aide) en 57 matchs cette saison avec Ottawa.

Du côté de Duclair, le Montréalais en sera déjà à une cinquième équipe depuis ses débuts dans la LNH en 2014. L'attaquant de 23 ans a récolté 11 buts et 8 passes en 53 matchs cette saison.

« En Anthony Duclair, nous avons acquis un jeune ailier talentueux qui marque des buts dans cette ligue, a dit Dorion. Nous voulons lui donner la chance de réussir ici et nous pensons que sa vitesse et ses habiletés lui permettront de s'intégrer dans nos plans d'avenir. »

Les Sénateurs ont amorcé leur vente de feu vendredi en échangeant l'attaquant Matt Duchene et le défenseur Julian Bergman aux Blue Jackets de Columbus contre deux espoirs à l'attaque, Vitaly Abramov et Jonathan Davidsson, en plus de leur choix de premier tour au prochain repêchage, et un autre, conditionnel, de premier tour en 2020.

Les Sénateurs accueilleront dimanche soir les Flames de Calgary au Centre Canadian Tire. Les équipes de la LNH ont jusqu'à 15 h lundi pour compléter des échanges.