Brooke Henderson 7e en Thaïlande

La golfeuse canadienne a remis une carte de 66 pour aboutir ex aequo en septième place, à moins -11.

Avec ses cartes de 66, 73 et 66, elle partage le septième rang avec la Chinoise Yu Liu (67), l'Espagnole Carlota Ciganda (68) et les Américaines Danielle Kang (69) et Lizette Salas (71).

Henderson a bien récupéré de son 73 de vendredi.

Il y a égalité en tête avec la Sud-Coréenne Amy Yang et l'Australienne Minjee Lee toutes deux à moins -15. Elles ont une avance de deux coups en tête du classement à l'issue de la troisième journée.

Elle a réussi six oiselets et a remis une carte de 66 (moins -6). Lee a également réussi six oiselets, mais elle a commis un boguey, en route vers un score de 67.

Amy Yang a déjà gagné ce tournoi en 2015 et 2017.

Elles se partagent le premier rang en vertu d'un pointage cumulatif de 201 sur le parcours du Siam Country Club Pattaya.