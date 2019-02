Une finale Kvitova-Bencic à Dubaï

La Suisse, 45e raquette mondiale, a vaincu l’Ukrainienne, 6e tête de série, en trois manches de 6-2, 3-6 et 7-6 (7/3) en demi-finales pour ainsi remporter un troisième match de suite contre une adversaire du top 10.

En finale samedi, elle en affrontera une autre en la double championne de Wimbledon Petra Kvitova, 4e au classement de la WTA.

Plus tôt dans la journée, la Tchèque (no 2) a effacé un retard d’une manche pour s’imposer 3-6, 6-2 et 6-4 contre la Taïwanaise Hsieh Su-wei.

Il s’agira d’une troisième finale cette saison pour Kvitova (victoire à Sydney et défaite aux Internationaux d’Australie).