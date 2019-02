La Coupe Grey à Regina en 2020, à Hamilton en 2021

Regina et Hamilton ont été choisies pour accueillir la Coupe Grey en 2020 et en 2021, a confirmé le commissaire Randy Ambrosie jeudi.

La ville de Regina a déjà accueilli la Coupe Grey à trois reprises (1995, 2003 et 2013). En 2013, les Roughriders de la Saskatchewan avaient remporté la grande finale devant leurs partisans.

Ce sera la première qu’elle organisera dans le nouveau stade Mosaic.

« Les Roughriders de la Saskatchewan sont ravis de présenter la Coupe Grey de 2020 dans le stade extérieur le plus récent du pays. Nous accueillerons tout le pays à bras ouverts afin de partager la célébration de notre 110e anniversaire, et nous comptons faire vivre à tous l’accueil amical légendaire de la Saskatchewan », a déclaré le président et chef de la direction des Roughriders, Craig Reynolds.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a salué le retour de la Coupe Grey à Regina.

« La dernière fois que nous avons accueilli la Coupe Grey, ce fut un franc succès. [..] Maintenant, nous avons un nouveau stade et nous sommes prêts à recevoir une nouvelle édition de la Coupe Grey. »

Nos Roughriders de la Saskatchewan font partie de l'identité de la province et les partisans de la LCF font partie de l'identité de la nation. Scott Moe

Par ailleurs, en octroyant l'édition de 2021 aux Tiger-Cats, la LCF retournera à Hamilton pour la première fois en 25 ans et l'événement coïncidera avec le 175e anniversaire de sa fondation.

Un partisan des Tiger-Cats de Hamilton Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Montréal ignorée

La candidature de Montréal, l'autre ville en lice, a donc été ignorée par la LCF.

Ambrosie a déclaré que les Alouettes avaient soumis un dossier de qualité, allant même jusqu'à le qualifier d'exceptionnel. Toutefois, les dirigeants de la ligue ont choisi de se tourner vers la ville de Regina et les Roughriders, qui profiteront de l'occasion pour célébrer le 110e anniversaire du club.

« Nous savions que se mesurer à Regina constituait un défi de taille, a déclaré Patrick Boivin, président et chef de la direction des Alouettes. Pour ce qui est de 2021, ce n’était tout simplement pas une option pour nous, car des travaux de rénovation du stade olympique commenceront vraisemblablement autour de la période de la présentation de la Coupe Grey cette année-là. »

Le match ultime de la Ligue canadienne de football a été présenté huit fois à Montréal, dont six fois au Stade olympique.

À la dernière occasion, le 23 novembre 2008, les Stampeders de Calgary avaient défait les Alouettes 22-14 devant 66 308 spectateurs, la deuxième plus grosse foule de l'histoire du match.

La finale de 2019 aura lieu au stade McMahon de Calgary le dimanche 24 novembre.