Lance Stroll 12e de la quatrième journée d'essais hivernaux à Barcelone

Le pilote de Mont-Tremblant a réalisé un chrono de 1 min 19 s 664/1000 sur le circuit de Catalunya, loin derrière le détenteur du meilleur temps, Nico Hulkenberg, qui a dominé la séance en 1:17,393 au volant de sa Renault.

Le Québécois voit la suite des choses de bon augure, précisant d'ailleurs qu'il était de plus en plus à l'aise au volant de sa Racing Point.

« C'est formidable d'avoir une semaine d'essais à notre actif, et je me sens optimiste, a-t-il déclaré. Nous avons beaucoup tourné et avons complété l'essentiel de notre programme d'essais. C'est un bon début et nous pourrons bâtir là-dessus la semaine prochaine. »

L'ingénieur en chef de Racing Point, Tom McCullough, a mentionné que l'équipe avait tiré d'importantes leçons sur le plan des réglages de la voiture ces trois derniers jours. Il a ainsi donné son aval pour le début de longs relais. Cependant, comme c'est souvent le cas à ce stade-ci de la saison, des pépins mécaniques sont venus écourter la journée de travail de Stroll.

« Nous progressons bien pour ce qui est des réglages, mais malheureusement, la journée a été interrompue par une fuite d'huile que nous avons repérée grâce à la télémétrie, et nous enquêtons là-dessus, a-t-il dit. Néanmoins, dans l'ensemble, cette semaine a été productive, même si nous n'avons pas tourné autant que nous l'aurions souhaité. »

À l'instar de Stroll, la séance de Hulkenberg a pris fin de façon abrupte après qu'un pépin mécanique l'eut forcé à rater la dernière demi-heure d'activités en piste.

La recrue thaïlandaise Alexander Albon s'est illustrée en plaçant sa Toro Rosso en 2e place, avec un chrono de 1:17,637. Le coéquipier de Hulkenberg, Daniel Ricciardo, a suivi en 3e position, en 1:17,785. Les pilotes Mercedes Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont complété le top 5 dans l'ordre.

Charles Leclerc (1:18,046), une recrue chez Ferrari, a fait le 6e temps de la séance.

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a été le pilote le plus sollicité avec un impressionnant total de 154 tours. Pierre Gasly (Red Bull) a pour sa part effectué 146 tours, tandis que Leclerc en a fait 138.

Stroll a parcouru 72 tours au volant de sa Racing Point et n'a devancé que les pilotes Williams George Russell et Robert Kubica au classement.

Le deuxième bloc d'essais hivernaux se déroulera du 26 février au 1er mars, et le Grand Prix d'Australie aura lieu le 17 mars.