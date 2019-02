[EN DIRECT] Coupe du monde de bobsleigh et de skeleton - Calgary

Dès 11 h (HNE), suivez en direct la Coupe du monde de bobsleigh et de skeleton de l'IBSF à Calgary, en Alberta.

Horaire de la compétition : 11 h - Skeleton - Femmes - Manche 1

12 h 30 - Skeleton - Femmes - Manche 2

14 h 30 - Bobsleigh à deux - Femmes - Manche 1

15 h 30 - Bobsleigh à deux - Hommes - Manche 1

16 h 45 - Bobsleigh à deux - Femmes - Manche 2

17 h 45 - Bobsleigh à deux - Hommes - Manche 2 * Pour ne rien rater des prochaines webdiffusions, consultez notre calendrier.

En skeleton, Mirela Rahneva, Jane Channell et Elisabeth Maier sont en action. Rahneva et Maier ont respectivement décroché l'or et le bronze vendredi devant leurs partisans.

Les duos canadiens formés d'Alysia Rissling et de Cynthia Serwaah ainsi que de Kori Hol et de Melissa Lotholz participent à la compétition en bobsleigh.

Chez les hommes, les Canadiens Justin Kripps et Ryan Sommer ainsi que Nicholas Poloniato et Neville Wright tenteront de monter sur le podium.