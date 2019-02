Les Bruins acquièrent Charlie Coyle

Les Bruins de Boston ont fait l'acquisition de l'attaquant Charlie Coyle du Wild du Minnesota, mercredi, en échange de l'attaquant Ryan Donato et un choix conditionnel de cinquième tour au repêchage de 2019.

Les Bruins ont confirmé la nouvelle par communiqué peu avant 23 h (HNE), mercredi. Les Bruins se trouvent à Las Vegas pour y affronter les Golden Knights.

Si les Bruins atteignent le deuxième tour des séries éliminatoires, le choix deviendra une sélection de quatrième tour, celle obtenue des Rangers de New York.

Âgé de 26 ans, Coyle, un Américain originaire du Massachusetts, a récolté dix buts et 18 passes, avec un ratio défensif de +1 en 60 rencontres avec le Wild cette saison. En 2017-2018, il a inscrit 11 buts et 26 aides avec un ratio défensif de +8 en 66 matchs.

La saison précédente, il avait connu sa meilleure production à l'attaque en amassant 18 buts et 38 aides pour un total de 56 points en 82 rencontres. Son sommet personnel est de 21 buts, en 2015-2016.

En 479 matchs dans la LNH, Coyle a amassé 91 buts et 151 aides pour un total de 242 points. À cela, il a ajouté sept buts et huit aides en 44 rencontres éliminatoires.

Donato, 22 ans, a obtenu six buts et trois mentions d'aide en 34 matchs avec les Bruins cette saison. Il a aussi récolté sept buts et cinq aides en 18 matchs avec Providence, le club-école des Bruins dans la Ligue américaine de hockey.

Le directeur général Don Sweeney s'est dit emballé d'avoir mis la main sur Coyle, un joueur qu'il qualifié d'expérimenté, productif, qui peut jouer à deux positions et doté d'une bonne stature, de talent et de vitesse.