Les Grands Prix du Mexique et des États-Unis menacés

Les organisateurs du Grand Prix des États-Unis ne se feront pas rembourser au moins 20 millions de dollars américains de l'État du Texas pour la course tenue en 2018 parce qu'ils ont omis de fournir des documents à l'intérieur du délai prescrit par une loi de l'État.

Par ailleurs, des doutes viennent d'être soulevés au sujet du Grand Prix du Mexique après que le nouveau président du pays eut laissé planer la possibilité que le gouvernement n'investisse pas dans la course comme il l'a fait lors des quatre dernières années.

Les deux courses sont très appréciées des pilotes et des amateurs et sont présentées à des moments cruciaux du calendrier de la F1. Au volant de sa Mercedes, le Britannique Lewis Hamilton a remporté le championnat de la saison au Texas en 2015, et à Mexico, en 2017 et en 2018.