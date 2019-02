[BALADO] Tellement Hockey : le Canadien rivé sur son rétroviseur

Le Canadien a mis fin à sa séquence de défaites qui l'a ralenti dans la course aux séries. L'équipe a un calendrier difficile devant elle et doit se méfier de ses poursuivants, dont les dangereux Hurricanes. Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 21e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.