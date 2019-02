Le chroniqueur coloré de l'émission Hockey Night in Canada Don Cherry ne regrette pas ses durs propos sur les joueurs des Hurricanes de la Caroline, même s'il se dit amusé par la réplique humoristique de l'équipe.

Samedi soir dernier, le chroniqueur a qualifié les Hurricanes de « bande d'imbéciles (jerks) » dans une critique de leurs célébrations d'après-match au PNC Arena de Raleigh.

Depuis un certain temps, les joueurs y vont de présentations chorégraphiées et appelées « Storm Surge » pour saluer leurs partisans à la suite d’une victoire. Ils ont notamment été vus mimant des actions inspirées du baseball, du bowling et du kayak.

La séance de « Limbo » version Hurricanes Photo : Getty Images / NHL/Gregg Forwerck

Dimanche, les Hurricanes ont répliqué à Cherry en annonçant la vente en ligne de t-shirts sur lesquels figure la mention « bande d’imbéciles ».

« Ça ne me dérange pas s'ils veulent s'amuser avec ça, a commenté Cherry mardi soir. Je suis sûr que certains joueurs sont gênés. Mais quand le propriétaire [Thomas Dundon] dit "soyez plus divertissants", je suppose que c'est ce qu'ils appellent "divertir". »

Don Cherry en a même rajouté en déclarant « qu'au Canada, du moins la plupart des personnes que je connais au Canada, vénèrent le jeu. Je ne pense pas que ce soit un secret. Je suppose que je suis le seul à l'avoir dit haut et fort, mais je pense tous les mots que j'ai dits. »

« Nous appelons la coupe Stanley le Saint-Graal au Canada et voici que ces imbéciles font une pantomime après leurs victoires », a-t-il ajouté.

Cherry a par ailleurs déclaré que cet épisode lui rappelle la fois où il a critiqué le Russe Pavel Bure dans sa chronique hebdomadaire Coach's Corner à Hockey Night in Canada.

« J'aime Pavel Bure. Il est l'un de mes joueurs de hockey russes préférés. Une fois, il a fait une jambette à Cam Neely et je l'ai traité de "petite fouine (little weasel)", s'est souvenu Cherry. Et ils se sont mis à vendre des serviettes avec l'inscription ''Weasel Power'' à Vancouver. »