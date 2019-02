Panne sèche en Ligue des champions à Liverpool et à Lyon

Aucune équipe n'est parvenue à trouver le fond du filet, mardi, dans les matchs de huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA entre l'Olympique Lyonnais et le FC Barcelone, d'une part, et entre Liverpool et le Bayern de Munich, de l'autre.

En France, l’OL a tenu bon contre le puissant Barça, quintuple vainqueur de la compétition. Les deux équipes ont rendez-vous le 13 mars, au Camp Nou, où les champions d’Espagne n’ont plus perdu en compétition européenne depuis mai 2013. La bonne nouvelle : Lyon n’aura besoin là-bas que d’un match nul avec buts.

L’OL peut toutefois dire merci à son gardien Anthony Lopes et à son défenseur Léo Dubois, qui ont résisté aux assauts de Lionel Messi dans une fin de match dominée par les Catalans.

Si les Lyonnais ont paru démunis sur le plan offensif pour inquiéter le Barça, l’équipe de Bruno Genesio a démontré une remarquable solidité conforme à son objectif : imiter l’AS Roma, tombeur à la surprise générale du club catalan, l’an dernier, en quarts de finale.

Mohamed Salah (à gauche), de Liverpool, a obtenu quelques-unes des meilleures occasions de son équipe contre le Bayern. Photo : Associated Press / Peter Byrne

À Liverpool, le Bayern a frustré l’équipe locale, qui a largement fait le jeu.

Les « Reds » n’ont cependant pas pu offrir à l’entraîneur-chef Jürgen Klopp sa 10e victoire contre son grand rival munichois même si, à Anfield, le Bayern n’a pas brillé.

L’équipe allemande n’a pas franchement tremblé non plus sur ses fondations, restant solide sous les coups de boutoir de son hôte, mais se montrant incapable de véritablement mettre le feu dans une défense de Liverpool fortement remaniée.

Après les blessures de Dejan Lovren et Joe Gomez, ainsi que la suspension du patron Virgil Van Dijk, Klopp avait dû faire avec une charnière de bric et de broc. Le milieu Fabinho était aligné aux côtés du quatrième choix Joël Matip. Le Brésilien et le Camerounais ont tenu la baraque contre un Bayern assez peu inspiré, et surtout étouffé par la pression.

Le prodige canadien du Bayern Alphonso Davies, sur le banc pour le premier match européen de sa nouvelle équipe depuis qu’il s’y est joint, n’est pas entré en jeu.