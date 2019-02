Don Newcombe, l'un des premiers lanceurs noirs du baseball majeur, est mort

Coéquipier de Jackie Robinson avec les Dodgers quand ils étaient basés à Brooklyn, Newcombe avait lui aussi été embauché par le directeur général Branch Rickey, qui l'avait repéré dans la Ligue des Noirs (Negro League)

Il a lancé huit saisons, d'abord à Brooklyn puis à Los Angeles, de 1941 à 1949, et a notamment remporté le titre de recrue par excellence à sa première saison dans les majeures.

Après son service militaire, il a repris sa carrière sur les losanges de 1954 à 1958. En 1956, fort d'une fiche de 27 victoires et 7 défaites et d'une moyenne de points mérités de 3,06, il a remporté le trophée Cy-Young et le titre de joueur par excellence.

Le droitier a aussi aidé les Dodgers à remporter la Série mondiale de 1955. Il avait alors compilé une fiche de 20-5, l'une de ses trois saisons de 20 victoires ou plus.

Don Newcombe dans l'uniforme des Dodgers en 1956 Photo : Associated Press

À lire aussi : Frank Robinson, dernier gérant des Expos, est mort

Un modèle à suivre

Don Newcombe, Jackie Robinson et le receveur Roy Campanella formaient un trio de vedettes noires qui se soutenaient les unes les autres avec les Dodgers.

En entrevue bien des années plus tard, Newcombe avait parlé de l'importance de cette solidarité.

« Nous avions une stratégie. Nous étions conscients de l'impact que nous tentions d'avoir. Nous devions être résilients. La force de caractère, la colonne vertébrale et le courage en étaient les clés. Jackie était notre meneur, bien appuyé par Monsieur Rickey », avait alors raconté Newcombe.

Roy Campanella, Larry Doby, Don Newcombe et Jackie Robinson posent à l'occasion du match des étoiles du baseball, le 12 juillet 1949 au Ebbetts Field de Brooklyn Photo : The Associated Press / Anonymous

Sélectionné quatre fois dans l'équipe d'étoiles, Don Newcombe a complété sa carrière avec une fiche de 149-90, 1129 retraits sur des prises et une moyenne de points mérités de 3,56. Il a lancé 136 matchs complets, dont 24 jeux blancs.

Newcombe a pris part à trois Séries mondiales. À 22 ans, en 1949, il est devenu le premier lanceur recrue à lancer le match no 1 de la Série mondiale, retirant 11 frappeurs des Yankees de New York, en huit manches de travail.