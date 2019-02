Shiffrin et Hirscher s'offrent chacun un nouveau globe en slalom

L'Américaine Mikaela Shiffrin et l'Autrichien Marcel Hirscher termineront la saison au premier rang du classement FIS du slalom. Ce qui leur permet de recevoir le globe de cristal de la discipline.

Pour Shiffrin et Hirscher, c'est un sixième globe.

La skieuse américaine a remporté son globe de cristal de la plus convaincante des façons, en s'imposant mardi dans l'épreuve urbaine de slalom parallèle de Stockholm, dans une ambiance de spectacle rock. C'était la 57e victoire de sa carrière.

La jeune athlète de 23 ans a battu en finale l'Allemande Christina Geiger.

La Suédoise Anna Swenn Larsson a enflammé le public local en remportant la petite finale pour grimper sur la troisième marche du podium.

La plus proche poursuivante de Shiffrin au classement général de la Coupe du monde de slalom, la Slovaque Petra Vlhova, a fini au 8e rang dans la capitale suédoise. Vlhova est désormais distancée de 711 points, et ne peut plus la rattraper.

Cette victoire à Stockholm permet à Mikaela Shiffrin d'égaler le record du nombre de victoires en une saison (14).

Agrandir l’image Mikaela Shiffrin contre Anna Swenn Larsson à Stockholm Photo : Getty Images / JONATHAN NACKSTRAND

St-Germain 6e

La Canadienne Laurence St-Germain, de Saint-Ferréol-les-Neiges, au Québec, a terminé au 6e rang.

St-Germain avait obtenu une 13e place à la dernière course urbaine qui avait eu lieu au jour de l’An à Oslo, en Norvège.

« Je suis super contente de mon résultat. C’était la première fois que je dépassais le premier tour, a réagi St-Germain.

Elle a battu l’Autrichienne Katharina Liensberger dans son premier duel avant de céder face à la favorite de la foule, la Suédoise Frida Hansdotter, en quarts de finale.

« La foule était immense et bruyante, et c’était bien sûr difficile de se battre contre Frida parce que la foule l’encourageait », a fait remarquer St-Germain.

Erin Mielzynski, de Collingwood, en Ontario, a fini 12e.

Hirscher fait ce qu'il faut

De son côté, Marcel Hirscher savait qu'il devait atteindre les quarts de finale de l'épreuve urbaine, soit passer le premier tour, pour remporter son sixième globe.

C'est ce qu'il a fait avant d'être éliminé en quarts par le géant suisse Ramon Zenhaeusern (2 m), qui a remporté l'épreuve pour une deuxième fois d'affilée.

Zenhaeusern a un gabarit idéal pour ce type d'épreuves sur lesquelles sa vigueur fait merveille.

Ses deux seules victoires en Coupe du monde, il les a remportées à Stockholm. Il a aussi fini 3e du slalom urbain d'Oslo en Norvège le 1er janvier.

Ramon Zenhaeusern a battu en finale le Suédois Andre Myhrer. L'Autrichien Marco Schwarz a terminé 3e.