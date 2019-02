Manny Machado, joueur autonome le plus riche du sport professionnel

Les Padres n'ont pas encore confirmé les détails de l’entente. Selon une source anonyme de l’Associated Press, le joueur pourrait s’en retirer après cinq ans et redevenir joueur autonome.

À 300 millions de dollars, la valeur totale de son contrat est la deuxième de l’histoire des majeures, derrière les 325 M$ qu’ont accordés en 2014 les Marlins de Miami à Giancarlo Stanton pour une prolongation de contrat de 13 ans.

Machado était le joueur autonome le plus convoité des majeures après Bryce Harper. L’Américain de 26 ans a frappé 33 circuits ou plus et produit au moins 86 points à ses quatre dernières saisons. En 2018, il a maintenu une moyenne de ,297, frappé 37 circuits et produit 107 points avec les Orioles de Baltimore et les Dodgers de Los Angeles, qui l'ont acquis le 18 juillet.

Troisième choix au total du repêchage de 2010, le joueur originaire de Miami obtenu sa première de quatre sélections pour le match des étoiles à sa première saison complète en 2013, et gagné le premier de ses deux gants d'or à l'arrêt-court.