L'Île-du-Prince-Édouard surprend Équipe Canada au Championnat canadien

Le quatuor dirigé par Suzanne Birt l'a emporté 8-6 sur l'équipage de la sextuple championne de la compétition.

Championne du monde chez les juniors en 2001, Birt a maintenant un dossier de 2-9 contre sa redoutable rivale.

L'équipe prince-édouardienne complétée par Marie Christianson, Meaghan Hughes et Michelle McQuaid affiche le même dossier (2-1) que Jones et ses coéquipières, Dawn McEwen, Jocelyn Peterman et Kaitlyn Lawes.

Trois des huit autres formations du groupe B présentent aussi un dossier de 2-1 : la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest et l'équipe repêchée.

Dans le groupe A, l'Ontario et l'Alberta mènent le classement avec une fiche de 4-0.

Le Québec occupe le dernier rang avec quatre défaites en autant de matchs.