Des équipes ne peuvent justifier le prix des billets, selon le directeur de l'Association des joueurs

Selon Clark, les amateurs de baseball auraient raison de se questionner sur la pertinence d'acheter les billets de certaines équipes.

Dimanche, Manfred a soutenu que les joueurs sans contrat avaient échoué à ajuster leurs demandes aux réalités économiques.

« Les marchés changent, a dit le commissaire. Il y a eu plusieurs changements au baseball. Les gens pensent aux joueurs différemment et les analysent différemment. Ils négocient autrement. »

Les joueurs autonomes de premier plan Bryce Harper, Manny Machado, Craig Kimbrel et Dallas Keuchel sont toujours sans emploi alors que les camps d'entraînement des 30 équipes ont été lancés.

Aux dires de Clark, les joueurs sont justifiés d'être mécontents alors que pour une deuxième année de suite, le marché de l'autonomie est lent.

« Les joueurs qui se rapportent aux camps ne sont pas dupes, estime Clark. Ils voient que des vétérans respectés et des coéquipiers appréciés sont tenus à l'écart. Ils sont frustrés avec raison.

Nous nous retrouvons dans un environnement dans lequel de plus en plus d'équipes semblent déployer peu d'efforts pour améliorer leur formation, rivaliser pour un championnat et justifier le prix des billets.

Tony Clark, directeur de l'Association des joueurs du baseball majeur