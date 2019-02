Les essais F1 commencent, Raikkonen dans les graviers

Toujours fabriquée par Sauber à l'usine d'Hinwill en Suisse, la voiture reste fidèle à ses couleurs de 2018, soitl e blanc et le rouge vermillon, avec des touches de noir sur les flancs et de bleu sur le nez.

Conforme au nouveau règlement qui impose aux équipes de simplifier l'aérodynamique de leurs monoplaces, notamment au niveau des ailerons, la C38 se fait remarquer par un aileron avant très incurvé et échancré à ses extrémités, différent de ceux des autres monoplaces.

C'est un nouveau duo de pilotes qui en aura les commandes cette saison: l'Italien Antonio Giovinazzi, qui a disputé deux courses avec Sauber en 2017 (Australie et Chine), et Kimi Raikkonen, transfuge de Ferrari dans le cadre d'un échange avec Charles Leclerc.

Après avoir fait 100 km sans écart sur la piste privée de Ferrari à Maranello en Italie, Raikkonen est sorti de piste dans son premier tour lancé à Barcelone, et s'est enlisé dans les graviers. Il a pu reprendre le travail quelques minutes plus tard.

En 2018, l'équipe Alfa-Romeo, qui s'appelait encore Sauber, a fini au 8e rang du classement des constructeurs, grâce notamment à de belles performances de Leclerc (il a fini 10 fois dans les points), qui lui ont ouvert les portes de Ferrari.

Agrandir l’image Kimi Raikkonen sort de sa monoplace Alfa Romeo après une sortie de piste sur le circuit de Barcelone. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Les essais d'hiver se déroulent en deux phases: quatre jours cette semaine, et quatre jours à la fin février (du 26 au 1er mars).

Le Canadien Lance Stroll s'élancera en piste mardi dans la RP19 de l'équipe Racing Point. C'est son coéquipier Sergio Pérez qui a commencé le travail de familiarisation, lundi.

À 8h30 HNE, Sergio Pérez avait enregistré le deuxième temps (1:19,944), derrière la Ferrari de Sebastian Vettel (1:18,161). Kimi Raikkonen, dont la voiture n'a visiblement pas été endommagée, détient le quatrième temps (1:20,160).

À noter que les équipes ont chacune leur programme de travail, et qu'on ne connaît pas les quantités d'essence embarquées.

Williams manque à l'appel

L'ancienne équipe de Lance Stroll, Williams, ne participera pas « avant mercredi au mieux » aux essais d'hiver.

La voiture n'est pas prête.

« Il semble de plus en plus probable que nous ne serons pas en mesure de rouler avant mercredi au plus tôt », prévient Claire Williams dans un communiqué.

« C'est évidemment extrêmement frustrant, mais c'est malheureusement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous mettrons la FW42 en piste dès que nous le pourrons », a-t-elle précisé.

« Nous avons eu un hiver incroyablement chargé pour préparer la saison à venir et, malgré tous nos efforts, nous avons besoin de plus de temps avant que notre voiture soit prête à rouler », avait déjà expliqué la directrice adjointe de l'équipe.

La saison commence en Australie le week-end du 17 mars.