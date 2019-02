Malkin et Letang mènent les Penguins à la victoire

Les Penguins de Pittsburgh ont survécu à un désavantage numérique de quatre minutes et ils sont venus à bout des Rangers de New York.

Evgeni Malkin et Kristopher Letang ont marqué deux buts chacun et les Penguins sont de retour dans le portrait des séries éliminatoires après avoir vaincu les Rangers 6-5, dimanche après-midi, à Pittsburgh.

Les défenseurs Marcus Pettersson et Brian Dumoulin ont aussi touché la cible pour les Penguins (31-21-7), qui ont dépassé les Hurricanes de la Caroline dans la lutte au dernier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans l'Est.

« D'avoir pu écouler cette pénalité de quatre minutes en début de troisième période, ça nous a donné de l'énergie, a mentionné Letang. Par la suite, nous avons marqué quelques buts. »

Quarante-neuf secondes après la conclusion de la punition pour bâton élevé à Sidney Crosby, Letang a accepté une passe de son capitaine et il a déjoué le gardien des Rangers Alexandar Georgiev.

Malkin a ensuite marqué à deux reprises dans un intervalle de 2:31 pour porter à quatre son nombre de filets en deux matchs depuis qu'il a purgé une suspension d'une rencontre pour avoir asséné un violent coup de bâton à un joueur des Flyers de Philadelphie.

« Evgeni est le genre de joueur qui grandit en confiance lorsqu'il marque alors c'est positif pour lui et pour nous, a affirmé l'entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan. C'est un joueur élite et en troisième période, on a vu l'impact qu'il peut avoir. »

Mats Zuccarello a riposté avec deux filets, tandis que Kevin Hayes et Mika Zibanejad complétaient la marque pour les Rangers. Ces derniers n'ont toutefois pu compléter leur deuxième remontée, après avoir effacé un déficit de 3-1 en fin de deuxième période.

L'incapacité des Rangers à marquer pendant l'avantage numérique de quatre minutes a finalement mené à la perte de la troupe de New York.

« Nous avons perdu notre moral, a fait valoir l'entraîneur-chef des Rangers, David Quinn. Ils ont eu un regain d'énergie et le match a complètement basculé. »

Crosby a amassé 3 mentions d'assistance pour porter à 11 sa récolte de points à ses 5 derniers matchs. Les Penguins n'avaient gagné que 7 de leurs 17 rencontres précédentes, augmentant ainsi leurs chances de rater les séries éliminatoires pour la première depuis la saison 2005-06.

Malkin a obtenu au moins un point dans une septième partie d’affilée au cours du dernier mois. En plus de sa suspension d'un match, il en a raté cinq en raison d'une blessure au haut du corps.

Ryan Strome a aussi trouvé le fond du filet pour les Rangers, qui avaient gagné trois de leurs cinq matchs précédents.