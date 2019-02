Antti Niemi devant le filet contre les Panthers; Charles Hudon de retour

En dépit d’un voyage blanc jusqu’à présent au cours duquel les Predators et le Lightning ont démontré leur supériorité, Claude Julien a décidé de miser sur son auxiliaire, puisqu’il « n’y a pas une équipe qui va faire jouer son gardien numéro un 4 fois en 6 soirs ou 3 fois en 4 », a-t-il expliqué.

Niemi avait affronté les Floridiens dans un gain de 5-1 du CH le 15 janvier, ce qui s’était avéré sa soirée la plus occupée de la saison avec 53 tirs.

Les Panthers (24-24-8) pointent au 13e rang de l’Est, mais, même si Montréal a obtenu du succès avec 10 buts en 2 rencontres contre eux, l’entraîneur a tenu à mettre tout le monde en garde.

« Cette équipe s’est ressaisie et joue de bons matchs. Ils ont battu Calgary. Il ne faut pas trop se fier sur les résultats obtenus dans le passé. Il faut regarder où on est aujourd’hui et ce qu’on doit faire pour rebondir. »

Justement, le CH (31-20-7) se retrouve dans une position bien plus précaire qu’il y a tout juste une semaine. L’équipe détient pour le moment un laissez-passer pour les séries éliminatoires avec une mince avance sur leurs plus proches poursuivants.

Les Penguins de Pittsburgh ont amassé autant de points en un match de plus et les Hurricanes de la Caroline, meilleure formation de la LNH depuis le 1er janvier, ont un retard d’un petit point.

Outre Niemi, Julien a apporté un autre changement mineur à son équipe. Charles Hudon prendra la place de Nicolas Deslauriers à l’aile gauche du quatrième trio.

Hudon n’a plus joué depuis le 7 février. Les vétérans Dale Weise et Nate Thompson, récemment acquis par voie d'échange, ont été épargnés par le petit remaniement.

Par ailleurs, le gardien des Panthers Roberto Luongo s'absentera de la rencontre en raison d'un décès dans sa famille. Le Québécois sera remplacé par James Reimer. La Floride a rappelé le jeune Samuel Montembeault de sa filiale des Thunderbirds de Springfield pour épauler Reimer.

Reimer connaît d'ailleurs de bons moments. Le Manitobain de 30 ans a remporté 3 de ses 5 derniers duels contre les Flames, les Predators et les Golden Knights.

Les gardiens Antti Niemi - CANADIEN Fiche : 8-5-2

Moyenne de buts accordés : 3,61

Efficacité : ,893 James Reimer - PANTHERS Fiche : 11-10-5

Moyenne de buts accordés : 3,05

Efficacité : ,901

Formation probable du Canadien :

Attaquants

Drouin-Danault-Gallagher

Tatar-Domi-Shaw

Lehkonen-Kotkaniemi-Armia

Hudon-Thompson-Weise

Défense

Mete-Weber

Reilly-Petry

Kulak-Benn

Gardiens