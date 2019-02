Eugenie Bouchard au second tour à Dubaï

Elle a vaincu la Bélarusse Vera Lapko, 60e au classement de la WTA, en deux manches de 6-3 et 6-4.

« J'ai joué un bon match dans l'ensemble, a déclaré Bouchard en entrevue sur le court après la rencontre. Elle a augmenté la cadence dans les derniers jeux, mais j'ai pu lui tenir tête en restant calme. Je sais que je me débrouille plutôt bien quand je joue par instinct, alors j'essaie de prendre l'initiative au retour, de maîtriser chaque échange et de me battre pour chaque balle. »

Malgré un faible taux de réussite de 55 % avec ses premières balles, Bouchard n’a concédé que neuf maigres points à sa rivale dans ces circonstances.

Auteure de 4 as contre une seule double faute, elle a enregistré 6 bris de service sur un total de 13 occasions, le dernier pour mettre fin au match. La rencontre a duré 1 h 20 min.

Bouchard, 80e raquette mondiale, bénéficie d’un laissez-passer des organisateurs.

Au prochain tour, elle a rendez-vous avec la Roumaine Simona Halep. Cette dernière vient de participer à la finale au Qatar, où elle a perdu devant la Belge Elise Mertens.

Halep devrait grimper malgré tout au 2e échelon mondial, lundi, derrière la Japonaise Noami Osaka.

Dimanche, Halep a laissé entendre que sa période d’essai avec l’entraîneur Thierry Van Cleemput n’avait pas donné les fruits escomptés et qu’elle avait mis fin à cette brève collaboration.