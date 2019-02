Les Sénateurs viennent à bout des Jets en prolongation

Mark Stone, Rudolfs Balcers et Matt Duchene ont bénéficié de l'avantage d'un homme sur la glace pour sonner la charge du côté des Sénateurs. Stone et Dzingel ont également amassé une mention d'aide.

Tyler Myers a fait bouger les cordages à deux reprises et Brandon Tanev a récolté un but et une mention d'assistance pour les Jets (36-19-4), qui présentent un dossier de 2-3-2 à leurs sept derniers matchs. Myers et Tanev ont inscrit leurs buts en désavantage numérique.

Anders Nilsson a repoussé 23 tirs pour les Sénateurs (22-31-5), qui occupent le dernier rang du classement général de la LNH. La formation ontarienne affiche un rendement de 3-7-0 à ses 10 dernières rencontres.

Laurent Brossoit a réalisé 37 arrêts du côté des Jets.