Du bronze pour Kevin Drury, Marielle Thompson 4e en Allemagne

Initialement classé 4e de la finale, Drury a été promu au podium à la suite de la disqualification du Suisse Alex Fiva en raison d’un contact entre les deux skieurs.

Un autre Helvète, Ryan Regez, et l’Allemand Florian Wilmsmann ont récolté l’or et l’argent.

« Une petite erreur au départ m'a mis en 3e position et, à la mi-parcours, des contacts ont été établis entre moi et Alex (Fiva). Cela aurait pu se passer dans les deux sens, ce contact était une situation décevante, donc j’ai des émotions mitigées par rapport à ce podium, mais je suis tout de même content de la tournure des événements d’aujourd’hui », a déclaré Drury à la suite de la remise des prix.

Incapable de dépasser les quarts de finale, Brady Leman de Calgary a fini 11e.

Le Montréalais Chris Del Bosco a été éliminé en huitièmes de finales et s’est classé 21e. L’Albertain Zach Belczyk n’a pas pu se qualifier parmi les 32 meilleurs skieurs.

Thompson si près...

Chez les femmes, Marielle Thompson a terminé l'épreuve au pied du podium en 4e place.

« J'ai bien skié toute la journée, mais en finale, je suis restée coincée derrière et je n'avais vraiment aucun endroit pour dépasser avec la neige molle, a déclaré la championne du monde de 2019. J’ai essayé d’aller vers l’avant, mais ça n’a pas très bien marché. Terminer 4e, ça me va, mais j’aspire à plus pour demain. »

On notera aussi la 6e place de Brittany Phelan. La Britanno-Colombienne India Sherret a conclu en 11e place, tandis que Kelsey Serwa a pris le 12e rang. Abby McEwen a terminé 17e.