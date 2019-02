Séoul candidate aux Jeux de 2032 et des équipes coréennes unifiées à Tokyo

Une réunion s'est ouverte vendredi à Lausanne, au siège du Comité international olympique, entre le CIO et des responsables nord et sud-coréens en vue de bâtir des équipes coréennes unifiées pour les Jeux de 2020.

Le président du CIO Thomas Bach a invité le ministre des sports sud-coréen Do Jong-Hwan et son homologue nord-coréen Kim Il-Guk, également président du comité olympique nord-coréen et le président du comité olympique sud-coréen, Lee Kee-Heung.

L'objectif est d'étudier la possibilité d'engager des équipes unifiées à la fois pendant les phases qualificatives et pendant les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

À l'issue de réunions bilatérales qui se sont tenues jeudi, « nous avons pris note que les deux (pays) étaient très intéressés par des actions conjointes durant les Jeux olympiques de 2020, avec un défilé conjoint et des équipes unifiées dans différents sports », a expliqué Thomas Bach à l'ouverture de la réunion.

M. Bach a également salué « l'intention » des deux pays d'organiser conjointement les Jeux olympiques d'été de 2032.

« Nous pensons qu'il s'agit d'un grand symbole de l'esprit olympique et du pouvoir unificateur des Jeux olympiques », a-t-il ajouté.

Lundi, la Corée du Sud a sélectionné Séoul comme ville candidate à l'organisation des Jeux d'été de 2032, qu'elle espère accueillir conjointement avec le Nord.

Poignées de mains après un match de hockey entre le Canada et la Corée pendant les Jeux de 2018 Photo : Radio-Canada

Après des années de relations très tendues, les deux Corées avaient défilé sous un drapeau unique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'hiver de 2018 à Pyeongchang, et une équipe coréenne unifiée avait participé au tournoi de hockey féminin.

Depuis ces Jeux de 2018, plusieurs équipes unifiées ont marché dans les pas des joueuses de hockey, notamment en judo, au basketball et au handball.

D'autres sports, comme le hockey sur gazon, envisagent de présenter des équipes coréennes unifiées, à la fois dans les phases qualificatives et durant le tournoi olympique.